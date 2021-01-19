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Rusya: EpiVacCorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesinde

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Rusya: EpiVacCorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesinde
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Rusya'da Sputnik V aşısının ardından Covid-19'a karşı geliştirilen ikinci potansiyel aşı olarak görülen EpiVacCorona adlı aşı adayının koronavirüse karşı yüzde 100 etkili olduğu açıklandı.

Rusya Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Denetleme Merkezi'nden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Sibirya'daki Vector Enstitüsü'nde geliştirilen aşının 1. ve 2. faz klinik deney sonuçlarından elde edilen verilerin, "immünolojik ve önleyici etki" bakımından değerlendirildiği belirtilerek “EpiVacCorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesindedir” denildi.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Covid-19 aşısı “Sputnik V”in etkililik oranının ise yüzde 92 olduğu açıklanmıştı.

Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, EpiVacCorona'nın Mart ayından itibaren kitlesel aşılama çalışmalarında kullanılacağını söyledi.

144 milyon nüfusa sahip Rusya'da, resmi rakamlara göre, salgın başlangıcından bu yana 3,6 milyon koronavirüs vakası tespit edildi, 66 bini aşkın da can kaybı oldu.

Rusya, Sputnik V aşısı ile Covid-19’a karşı aşılama sürecini 5 Aralık’ta başlatmıştı.

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