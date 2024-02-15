KKTC'de beyin cerrahisinde bir ilk yaşandı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla, Parkinson hastalarının istemsiz hareketlerini ortadan kaldırarak tamamen normal, istemli hareketlere dönüşmelerini sağlayacak bir beyin ameliyatı yapıldı

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, KKTC'de Beyin Cerrahisi alanında önemli bir gelişmenin yaşandığını duyurdu. Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla, Parkinson hastalarının istemsiz hareketlerini ortadan kaldırarak tamamen normal, istemli hareketlere dönüşmelerini sağlayacak bir beyin ameliyatı yapıldığını açıkladı.Yapılan ameliyat esnasında ekibin çalışmalarını bir müddet inceleyen Dinçyürek, bilgisayar destekli ameliyat sırasında, beyne bir elektrot yerleştirilerek bir pil vasıtasıyla beyindeki uyarıların düzenlendiğini ve hastanın istemsiz kasılmalarından anında kurtulduğunu belirttti. Hastanın sağlığına kavuşması ve bu ameliyatın ülkemizde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapan Dinçyürek, benzer ameliyatların Türkiye'de de sadece belirli merkezlerde yapıldığını, KKTC'de bu ameliyatın yapılmasının önemli bir gelişme olduğunu, emeği geçen tüm ekibe teşekkür ettiğini kaydetti.KKTC'de İlk kez gerçekleştirilen ameliyata eşlik eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tanju Uçar, bu tür ameliyatların beyin cerrahisi alanında giderek daha fazla kullanıldığını belirtti. Parkinson hastaları başta olmak üzere, çeşitli hareket bozuklukları, titremeler ve psikiyatrik hastalıklar gibi birçok durumda kullanılan bu cerrahi tedavi yönteminin modern teknolojiyle birleşerek çok önemli bir hale geldiğini vurguladı. KKTC'de gerçekleştirilen bu ameliyatın önemine dikkat çekerek, bu alandaki gelişmelerin devam ettirileceğine olan inancını belirtti.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya ise Prof. Dr. Tanju Uçar'ın operasyona büyük katkıları olduğunu vurgulayarak, bu konuda alınan eğitimler ve uygulama safhasında, aynı zamanda özellikle fonksiyonel nöroşirurji konusunda sağladığı destek için teşekkür etti. Bu yeni gelişmenin bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen zamanlarda daha fazla yeniliğin eklenerek devam edeceğini umut ettiğini ifade etti.62 yaşında bir kadın hastaya yapılan ameliyatın başarıyla tamamlandığını, hastanın durumunun iyi olduğunu belirten Ozankaya, bu gelişmeyle birlikte KKTC'de beyin cerrahisi alanında önemli bir adım atılmış olduğunu ve hastaların sağlığına yönelik umut verici bir gelecek sunulduğunu vurguladı.Ozankaya, bu aşamaya gelinceye kadar Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek'in sağladığı her türlü imkan ve destek için teşekkür etti.