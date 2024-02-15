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Gazimağusa Belediyesi tır garajı narenciye ve enginar ihracatında kullanılacak

Gazimağusa Belediyesi tır garajını Tarım Bakanlığının kullanımına verdi. Türkiye’ye ihraç edilecek narenciye ve enginar, burada ilaçlanıp tırlara yüklendikten sonra limana götürülecek

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Gazimağusa Belediyesi tır garajı narenciye ve enginar ihracatında kullanılacak
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Gazimağusa Belediyesi tasarrufunda bulunan tır garajının, Tarım Bakanlığının kullanımına verilmesiyle, narenciye ve enginar ihracatında yaşanan sorunların son bulmasının beklendiği açıklandı.
 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaşanan sorunlar, Gazimağusa Liman Başkanlığında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un katıldığı toplantıda ele aldı.
 
Toplantıya Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser ile Gazimağusa Belediyesi ve Gazimağusa Liman Başkanlığından yetkililer katıldı.
 
Açıklamada, Gazimağusa Belediyesinin tasarrufunda bulunan, Larnaka yolundaki tır garajının, Tarım Bakanlığının kullanımına verilmesiyle sorunların son bulması beklendiği kaydedildi.

Türkiye’ye ihraç edilecek narenciye ve enginar, burada ilaçlanıp tırlara yüklendikten sonra limana götürülecek

İlaçlamanın artık daha geniş bir alanda yapılmasının planladığı dile getirilen açıklamaya göre, Türkiye’ye ihraç edilecek narenciye ve enginar, burada ilaçlanıp tırlara yüklendikten sonra limana götürülecek.

Türkiye’deki yetkililer de bu alanda, ihraç olacak olan narenciye ve enginarı kontrol edebilecek.

Açıklamada “Özellikle narenciye ve enginar üreticileri artık ürettikleri sebzeleri ve meyveleri, Türkiye pazarına rahatlıkla gönderebilecek.” ifadelerine yer verildi.
 
 
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