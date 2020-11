Kış aylarında zinde kalmak için 5 öneri

Soğuğu hissetmeye başladığımız bu günlerde ‘kendimi çok halsiz hissediyorum… yataktan kalkmak istemiyorum…çok sık hasta oluyorum…yorgun hissediyorum’ diyorsanız doğru beslenme ile daha sağlıklı ve enerjik olabilirsiniz…

Soğuk algınlığı, gribi önlemede en etkili yöntem yeterli C vitaminini tüketmektir. Portakal, mandalina, limon haricinde kuşburnu, kırmızı ve yeşil sivri biber, kivi, maydanoz, roka da C vitamininden zengindir.Evet çoğumuz soğuk havalarda salata tüketmek istemiyor ama hem kilo korumak için hem de daha yüksek vitamin-mineral almak için her öğünde mutlaka çiğ sebze tüketmeye özen gösterin. Yanında veya içerisine karıştıracağınız ton balık, tavuk, ızgara et, yumurta gibi proteinlerle mutlaka birleştirin.Unutmayın kuru baklagiller de en az et grubu kadar protein içermektedir özellikle öğle öğünlerinde haftada 2 kez kurubaklagil tüketin.A vitamini cildi, mukozaları, yani vücut için dışardan gelecek zararlı bileşenleri önleyecek tüm yüzeyleri güçlendiricidir. Ayrıca beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırarak kansere karşı güçlü bir kalkan görevi görür. Havuç, ıspanak, brokoli, pırasa en iyi kaynaklarıdır.Güçlü bir bağışıklık sadece C vitamini tüketmek değildir, besinlerle birlikte alacağınız demir, selenyum, magnezyum özellikle çinko bağışıklık sisteminin en önemli mineral ve vitaminleridir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, tavuk, kuru kayısı, kuru üzüm demir. Tahıl, sebze, süt, deniz ürünlerinden magnezyum, balık ve diğer deniz ürünlerinden selenyum yumurta süt et, tahıl ve deniz ürünlerinden ise çinko ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.Kilo fazlası olan kişiler kış ayını avantaj olarak bilmeli ve sağlıklı bir beslenme programı ile kilo verme sürecine başlamalıdırlar. Çünkü yaz yaklaşıp mayo giyme zamanı gelince, panik halinde yapılan hızlı diyet uygulamaları son derece sakıncalıdır. Kısa zamanda hızla kaybedilen kiloların sadece su ve kas kaybından olduğunu gerçekten yağ kaybetmek için sabırlı ve uzun zaman gerektirdiğini unutmayın.Güneşin ve ışığın bol olduğu zamanlarda serotonin, melatonin ve adrenalin hormonlarının salgılanmasında artış olur. Bu hormonlar sayesinde kendimizi daha enerjik ve mutlu hissederiz. Kapalı havalarda bu açığı karşılamak için protein açısından zengin gıdaları tüketmek büyük önem taşır. Yumurta, et gibi besinlerde bulunan amino asitler bu hormonların salgılanmasını hızlandırırlar. Meyvelerde muz, ananas serotonin hormonu için önerilen meyveler arasındadır. Ilımlı miktarlarda tüketeceğiniz bitter çikolata da mutluluk hormonu için önerilmektedir.