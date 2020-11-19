Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa bölgesi sakinleri, ülkemizde nereye el atsanız elinizde kaldığını belirterek, yaklaşık 3 haftadır anayol kenarında bulunan ağaçlardan kesilen dalların neden kaldırılmadığını sorguladılar.

Vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğraflarla şu sitemlerini paylaştılar:



“Eski Mağusa yolu (Berkel mobilya Tenten arası); kesilen bu ağaç dalları yol boyu tam üç haftadır yol kenarlarında duruyor ve bu dalları ne belediye ne de Karayolları temizlemeyi hiç düşünmüyorlar” diyerek sitem ettiler.

Oldukça işlek bir yol olan bu yolu Gazimağusa Belediye Başkanı Arter ve daha birçok yetkili kişiler de kullandığını dile getiren duyarlı vatandaşlarımız, “Bu kuruyan dallar kuvvetli bir fırtına anında anayola çıkacak ve belki de kazaya sebep olacak. İnşallah birinin başına bir şey gelmeden temizlenir”

Sorumluların kim olduğunu tam olarak bilmediklerini ancak modern ülkelerde bu şekilde yol temizliği yapıldığı zaman hemen pisliğin veya molozların kaldırıldığını ifade eden vatandaşlarımız, bunun için herhalde daha çok zaman geçmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

