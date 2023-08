Kıbrıs biberiyesi, Karaciğer kanseri tedavisinde umut olabilir!

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının yürüttükleri laboratuvar çalışmaları; Kıbrıs’ta yetişen biberiye bitkisinden elde edilen uçucu yağın, karaciğer kanserinde fonksiyonel etkinliğe sahip olduğunu ortaya koydu

Sicilya ve Sardinya’dan sonra Akdeniz’in en büyük adası olan Kıbrıs, ev sahipliği yaptığı bitki türleri ile de bölgenin en zengin adalarından biri. Kıbrıs’ta yetişen biberiye (Rosmarinus officinalis L.) de bu bitkilerden biri. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının, alanının yüksek etki derecesine (Q2) sahip bilimsel yayınlardan South African Journal of Botany’de yayımladığı bilimsel çalışma, Kıbrıs’ta yetişen biberiye bitkisinden elde edilen uçucu yağın kansere karşı fonksiyonel etkinliğini araştırdı.Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, gerçekleştirdikleri laboratuvar çalışmaları ile biberiye uçucu yağının, yaygın kanser türlerinden karaciğer kanseri üzerinde etkin olduğu saptandı. Bu tespit, biberiye uçucu yağından elde edilecek moleküllerin karaciğer kanserinin tedavisi için umut olabileceğini ortaya koyuyor.Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarından Prof. Dr. Seda Vatansever, Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Yrd. Doç. Dr. Duygu Yiğit Hanoğlu’nun; Doç. Dr. Eda Becer, Doç. Dr. Ergül Mutlu Altundağ, Doç. Dr. Mümtaz Güran ve Selma Ustürk’ün katkılarıyla tamamladığı çalışma; Kıbrıs’ta yetişen biberiye bitkisi üzerinde yapılan ilk araştırma olarak da öne çıkıyor. Çalışmada, Kıbrıs’ta yetişen ve halk arasında yaygın olarak kullanılan biberiye bitkisinden elde edilen uçucu yağın kimyasal içeriği ve biyolojik aktivitesi ile ilgili veriler yer alıyor.Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, meslektaşlarını imza attıkları önemli çalışma için kutlarken, farklı alanlarda uzmanlığı olan bilim insanlarının, bir araya gelerek imza attığı multidisipliner çalışmaların önemine değindi. Prof. Dr. Seda Vatansever’in kök hücre ve klinik kullanımı, kanser mekanizmaları, hücre ölümü ve analizleri, farklı tekniklerin histolojik kullanımları, infertilite gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla öne çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer ve Yrd. Doç. Dr. Duygu Yiğit Hanoğlu’nun ise kimya, botanik ve eczacılık alanında önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Araştırmacılarımızın uzmanlıklarını birleştirerek ortaya çıkardığı çalışma, Kıbrıs’ta yetişen biberiye bitkisinden elde edilen uçucu yağın, karaciğer kanserinin tedavisi için umut olabileceğini ortaya koyuyor” dedi.