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Casino işletmecilerinin nakit yardımları 16 milyon liraya ulaştı

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CİB Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek çalışmalarını Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yürüten Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu (KTDP) nu ziyaret ederek Koordinatör Erçin Tekakpınar’a 1 milyon liralık bir bağış çeki daha takdim etti. CİB son aylarda 10 ve 5 milyon liralık 2 yardımı daha Dayanışma Platformu’na ulaştırmıştı

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Casino işletmecilerinin nakit yardımları 16 milyon liraya ulaştı
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Türkiye’nin doğu illerini kapsayan ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Adıyaman merkezli deprem yaralarının sarılmasına turizm ekonomisinin en önemli paydaşı Casino İşletmecilerinin duyarlılığı sürüyor.
Söz verilen nakit yardımların ulaştırılmasında zaman içinde belirgin bir yavaşlama yaşanmasına karşın Casino İşletmecileri Birliği’nin (CİB) nakit para yardımları 16 milyon liraya ulaştı.
 
CİB Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek çalışmalarını Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yürüten Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu (KTDP) nu ziyaret ederek Koordinatör Erçin Tekakpınar’a 1 milyon liralık bir bağış çeki daha takdim etti. CİB son aylarda 10 ve 5 milyon liralık 2 yardımı daha Dayanışma Platformu’na ulaştırmıştı.
 
Tekakpınar bağışa ilişkin açıklamasında Platform adına turizm ekonomisinin önemli halkasını teşkil eden casino sektörüne toplumsal sosyal sorumluluğa yönelik katkılarını ilk günden başlayarak günümüze kadar sürdürmelerinedeniyle teşekkür etti.
Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi de veren Tekakpınar, depremzedeler için özel sektör ve sivil toplum tarafından söz verilen 500 konutun tamamlanma aşamasına geldiği,  konutların 490 adedinin tamamlanarak deprem bölgesine ulaştırıldığı bilgilerini aktardı. Tekakpınar konutların 3- 4 hafta içinde tamamlanarak bölgede düzenlenecek törenle haksahiplerine teslim etmeyi planladıklarını da beliirtti.
 
CİB Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek de yaşanan felaketin bilinciyle sektör olarak ilk günlerden itibaren yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar başlattıklarını, sektör sahip ve çalışanlarının ferdi yardımları yanında Birlik olarak aldıkları karar çerçevesinde toplamda 16 milyon liralık nakit  katkı sağladıklarını anlattı.
 
Sarıçiçek diğer sektör temsilcileri tarafından vaad edilen yardımların Platforma ulaştırılmasında sıkıntılar yaşanmakta olmasına karşın turizm sektörünün önemli paydaşı olarak Casino İşletmecilerinin ilk günün heyecanı ile deprem yaralarının sarılmasına olan duyarlılıklarının  sürmekte  olduğunun bilinmesini istedi.
 

Etiketler; #Casino İşletmecileri Birliği
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