banner583
banner590
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
12 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
24 0
 
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
38 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
29 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
27 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
19 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
37 0
banner529
banner570

Kalp hastalarına aşı uyarısı

banner476

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kalp hastalarının covid19 aşısı olmadan önce doktorlarına danışması gerektiğine vurgu yaptı.

Kalp hastalarına aşı uyarısı
banner601

 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dr. Vaiz, şöyle dedi:
“Covid 19 aşılarıyla ilgili hastalarımız sürekli sorular sormaktadır O nedenle genel olarak kalp hastalarımıza iletmek istediğimiz mesaj şudur:
Tüm hastaların durumunu en iyi bilen, takip eden kendi doktorlarıdır. Hastaların sadece kalp değil, başka hastalıkları da varsa hastalarımıza ilgili tüm doktorlarına danışarak, covid 19 aşısını olmalarını tavsiye ediyoruz.
1.Ameliyat olsun, olmasın tüm kapak hastalarımız
2.By pass geçiren hastalarımız
3.Stentli hastalarımız
4.Doğumsal kalp hastalığı olan hastalarımız
5.Kalp yetersizliği olan hastalarımız
6.Kalp pili olan hastalarımız
7.Kalp şok cihazı olan hastalarımız
8.Kalp destek cihazı olan hastalarımız
9.Yüksek tansiyon hastalarımız”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.