UBP’de yine çok adaylı kurultay gündemde

UBP’de genel başkanlığa Sucuoğlu ile Taçoy’un “yeniden aday olacağını” açıklaması ile Başbakan Saner’in de UBP’de “doğal aday” olacağı, buna ek olarak Çavuşoğlu ile Üstel’in de aday olmasının beklendiği belirtiliyor



Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un “yeniden aday olacağını” net olarak açıklaması ile Başbakan Hamza Ersan Saner’in de UBP’de “doğal aday” olacağı, buna ek olarak sonraki kongrede Nazım Çavuşoğlu ile Ünal Üstel’in de aday olmasının beklendiği belirtiliyor… Sıradaki kongrede Resmiye Canaltay krizinin de “yeni hesaplaşmaları” tetikleyeceği belirtiliyor. Ayrıca "sürpriz adaylardan" da söz ediliyor.

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) Başbakan Hamza Ersan Saner’in tek adaylı kurultayda Genel Başkanlığa seçilmesi ardından partide ‘Genel Başkanlık’ yarışı dinmedi, siyasi kulislere göre adeta derinleşti.

UBP’de bir sonraki kurultayın da “çok adaylı” geçeceğine kesin gözüyle bakılırken geçtiğimiz gün Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un “uzun soluklu” yarıştan çekilmediği netleşti.

Taçoy’un partide Genel Sekreterliğe aday olmadığını, Genel Başkanlığa aday olacağını açıklaması ardından Faiz Sucuoğlu da benzer şekilde olağan kurultayının, erken seçimden önce yapılması gerektiğine dikkat çekmesi gözlerden kaçmadı.

Sucuoğlu da aday olduğunu vurguladı.

Öte yandan en az üç adaylı olmak kaydıyla yarışa Ünal Üstel ile Nazım Çavuşoğlu’nun da katılacağı, buna ek olarak “meclis başkanlığı yarışı” konusunda yaptığı çıkışlarda ima ettiği üzere Zorlu Töre’nin de yarışta olması bekleniyor.

Buna ek olarak da sürpriz adaylardan söz ediliyor.

Meclis Başkanlığı sürecinde UBP içinde çıkan tartışma ile “başkan adayı Resmiye Canaltay’ın mecliste iki kez seçilememesi” de kurultaya “yeni bir hesaplaşma boyutu” katacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ulusal Birlik Partisi’nde kongre konusunda herhangi bir tarih henüz yok.

