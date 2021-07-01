Kalp bölümüne yeni ameliyathane

Bakan Üstel, uzun zamandır Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nde tek ameliyathaneyle devam edildiğini ancak bir ameliyathane daha eklenmesiyle iki ameliyathaneye sahip olunacağını bildirdi





Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin hastanede çıkan yangında zarar gören ve yenilenmesi için çalışma yapılan bölümünde incelemelerde bulundu.

Üstel, yapılacak olan yerin Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin beyni olacağını vurgulayarak, yeni bölümün devreye girmesiyle Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’ne bir ameliyathane daha ekleneceğini ve iki ameliyathaneye sahip olunacağını kaydetti.

Göreve geldikten sonra yenileme çalışmaları hızlandırmak için ellerinde gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Üstel, planlamayı yaparak, birkaç gün önce Maliye Bakanlığı’na gönderdiklerini kaydetti. Yapılacak olan yerin Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin beyni olacağını vurgulayan Bakan Üstel, dünyada artan kalp hastalıklarının ülkede de aynı seyirde devam ettiğine dikkat çekti.

“Ne mutlu bize ki KKTC’de açık kalp ameliyatları yapılıyor” diyen Üstel, cesur yürekli doktorların görevlerini en iyi şekilde yaptığını belirtti. “Benim görevim onların önünü açmak” vurgusu yapan Üstel, uzun zamandır Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nde tek ameliyathaneyle devam edildiğini dile getirerek, yeni bölümün devreye girip, bir ameliyathane daha eklenmesiyle iki ameliyathaneye sahip olunacağını kaydetti.

Hastanenin rahatlamasıyla KKTC’nin rahatlayacağını ifade eden Üstel, fedakar, cefakar gece gündüz demeden çalışan doktorların önünü açmak ve her geçen gün artan kalp hastalıklarının daha iyi bir ortamda, daha çağdaş düzeyde tedavi edilmesi amacında olduklarını söyledi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır Covid-19’la mücadele edildiğine işaret eden Üstel, kapanmalar nedeniyle ülkede sıkıntılar, ekonomide büyük daralmalar yaşandığını anlattı. Bu sebeple bu tip projelerin ilerleyen günlere ertelendiğini ifade eden Üstel, “Sağlık her şeyin önündedir” dedi. Özellikle kalbin insan hayatı için öneminin altını çizen Üstel, “Merkezin birleştiği yer kalptir” diye konuştu.



