Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Milletvekili Özgürgün’ün, “Ülkedeki siyaseti bu noktaya getiren Ersin Tatar’dır” sözlerine karşı “Özgürgün’e kırgınım” dedi. Mevcut koalisyonu değerlendiren Tatar, “Hükümete bakıyorum, yazıktır. İstikrar istiyorsak şahsi meseleleri ikinci planda olmalı” diye konuştu



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’e kırgınım. Mümkün mü kırılmamak?” dedi.

Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanan Ersin Tatar, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün, “Ülkedeki siyaseti bu noktaya getiren Ersin Tatar’dır” sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Özgürgün’e yönelik tepkisini dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

“Hüseyin Bey, ‘her şeyin müsebbipti Ersin Tatar’dır diyor. Hangi ruh haliyle bunu söyledi? Ne yapmış Ersin Tatar? Özgürgün’e karşı kurultay kazanmış. Maliye Bakanlığı’nı bile Serdar Denktaş’a veren Özgürgün, halkın içinde çalışarak, UBP’nin içinde çalışarak Genel Başkan olmuş biridir Ersin Tatar.”

Dörtlü koalisyona karşı muazzam bir muhalefet yaptığını söyleyen Tatar, Kudret Özersay’ın, dörtlü koalisyondan istifasının, açıklandığı gibi “arazi” meselesi değil; kendisinin “dürtüklemeleriyle” gerçekleştiğini iddia etti.

Tatar “Kudret Bey, benim de dürtüklemelerimle, ‘sen federasyonu değil; iki devletli çözümü savunuyorsun’ sözlerimle, öyle bir ortam oldu ki dörtlü içinde devam edemedi. Verdiğim mücadeleyle zemin oluşturup, UBP – HP Hükümetini oluşturdum. Ben, memleketin kaderini değiştirdim; yeni bir misyon getirdim.” dedi.

Hüseyin Özgürgün’ün, dokunulmazlığının kaldırılması konusundaki tepkisine ilişkin de konuşan Tatar, “Bu konuda UBP’nin aldığı karar, grupta alınan bir karardır. Zaten Hüseyin Bey, verilmeyecek bir hesabının olmadığını söylemişti. Grup kararı, herhalde benim oyumla alınmamıştır. UBP kendi değerlendirmesini yaptı. Hüseyin Bey’in verilmeyecek bir hesabı olmadığından ötürü de böyle bir karar çıktı. Ama Ersin Tatar bu işin sorumlusu demek ne demek?” şeklinde konuştu.

“Ben bu makamda, milli davamızı savunuyorum” diyen Tatar, “Bu noktada Ersin Tatar'ın son 4 senede ortaya koyduğu performans, UBP’ye kazandırdığı makamlar ve verdiği mücadeleler, devam eden çalışma tempom… Allah var, nizam var. Polemiğe girmem, makamıma yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Özgürgün’ün açıklamalarına işaret ederek, “İki gün sonra unutulur ama bunlar tamam değil” diyen Tatar; “Hüseyin Bey’e kırıldım, mümkün mü kırılmamam” şeklinde konuştu.

“ADAY OLSUN, ÇOK İYİ OLUR”

Özgürgün’ün “İade-i itibar” amacıyla yeniden Milletvekilliği seçimine gireceği yönündeki açıklamasıyla ilgili konuşan Tatar, “Aday olsun, çok iyi olur” dedi.

Tatar, “Ben hükümetteyken, kendisiyle (Hüseyin Özgürgün) çok konuştum. İstanbul’da da buluştuk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bana destek oldu, kendisine teşekkür ettim. İnşallah yakın bir gelecekte, tekrar konuşma fırsatımız olur. Bu açıklamalarını, Özersay’a olan öfkesinden dolayı yapmıştır diye düşünmekteyim. Ben kendim için bir şey yapmadım, hep KKTC için yaptım. Kazandığım seçimleri ve yaptığım işleri hep bu bağlamda değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜRGÜN’ÜN “ELÇİLİK” AÇIKLAMALARI…

Özgürgün’ün “Elçiliğin kapısını aşındırma, elçi senden randevu alsın, sana gelsin” sözlerine de değinen Tatar, “Ben şimdi elçilik konularına girmeyeyim, Sayın Büyükelçi ile çok güzel bir ilişkimiz var. Eğer bir durum varsa, randevu alır ve gelir. Hüseyin Bey bu açıklamasıyla bir yerlere mesaj veriyor” şeklinde konuştu.

Özgürgün’ün ülkeye pek çok hizmeti olduğunu ve kendisini sevdiğini söyleyen Tatar, “Sporcu olarak da verdiği hizmetler vardır. Ben nankör bir adam değilim. Annesi yıllarca kapı kapı gezerek bu partinin güçlenmesi için hizmetler vermiştir. Benim kendisine büyük saygım ve hürmetim vardır. Birilerinin dürtmesiyle farklı şeyler söylenebilir” ifadelerini kullandı.

“UBP - HP, BAŞARILI BİR HÜKÜMETTİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm bunların sorumlusu Tatar’dır denildiğinde, Kudret Bey’in dediklerini yaptığım yönünde bir algı olduğunu anlıyorum. UBP’yi tabi ki hükümete taşımak istiyordum. Dörtlü koalisyonun ülkeye hizmet veremeyeceğini, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki hassasiyetini biliyorduk. Benim Kudret Bey’i dürtmemle bu hükümet kuruldu. Başarılı bir hükümetti. Pandemiyi de iyi yönettik” şeklinde konuştu.

Mevcut koalisyonu değerlendiren Tatar, “Hükümete bakıyorum, yazıktır… İstikrar istiyorsak şahsi meseleleri ikinci planda olmalı. Halkım adına, Cumhurbaşkanı olarak istikrar ve halka hizmet istiyorum. Hükümet programı varsa, buna göre hareket edilmeli. Popülizmin bir getirisi olmaz, önemli olan protokole ve sözleşmelere uymaktır” dedi.

Meclis’teki nisap sorununa değinen Tatar, “Meclis’te görülen tablo herkesi üzüyor. 27 vekille çıkılan bu yolda, hesap tamamdı. Nisan’a kadar hükümet iktidarda kalacaktı. Bana göre seçim için Nisan, doğru bir tarihtir. Hükümetin biraz insanlara hizmet etmesi gerekir. Bu hükümet iş yapsın da sonra seçime gidilsin. Bu halk, iki kez Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gitti. Bu sıcakta seçime mi gideceğiz?” diye sordu.

Yaklaşan UBP Kurultayı konusunda, soru üzerine açıklama yapan Tatar, “Ben de kurultaylara girip çıktım. Kurultaylar her zaman böyle olur. Parti, günün sonunda toparlanır. Herkes sonuca saygı duyar. Kurultaydan sonra süratle bir toparlanma olur diye düşünüyorum” dedi.

“TEK ADAYLIĞIN RAĞBET GÖRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Tatar, Tahsin Ertuğruloğlu’nun, “kurultaya tek adayla gidilmeli” yönündeki çağrısına üstü kapalı bir şekilde işaret ederek, “Ben demokratik bir partide, özellikle evvelki yaşananlarla bilekte bakıyorum; hevesli arkadaşlar var. Tek adaylığın rağbet göreceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“TAHSİN BEY İLE KIBRIS SORUNU BAĞLAMINDA NÜANSIMIZ VAR… AYNI TONDA AÇIKLAMA YAPMAK ÖNEMLİ”

Başbakan ya da Dışişleri Bakanı ile herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığına ilişkin soru üzerine Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kimseyle aram kötü değil. Sadece Tahsin Bey ile Kıbrıs konusu bağlamında nüansımız var. Müzakereleri, hükümetle istişare içinde, seçilmiş Cumhurbaşkanı yürütür. Tahsin Bey ile hedefimiz aynıdır. Hedefe giden yolda bazen nüans farkları olabilir. Gazetecilerin sordukları sorulara cevap verirken dikkat etmek gerekir. Aynı tonda açıklamalar yapmak önemli. Aksi taktirde ‘aralarında fark var’ denir.”



