Janset Tour ile OBT Travel iş birliği anlaşması imzaladı

Savaşan, Janset Tour ile OBT Travel iş birliği anlaşmasına şahitlik etti

Londra, New York, Katar, Dubai, İsveç, Brüksel, Danimarka gibi pek çok ülkede Sağlık Turizmi alanında faaliyet yürüten Janset Tour ile Kıbrıs OBT Travel arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Brüksel, Dubai, Londra, New York, İsveç, Bakü, Katar, Irak, Münih, Kazakistan, Hollanda, Romanya ve Danimarka’da kurduğu ofislerden Türkiye’ye sağlık turisti gönderen Janset Tour ile KKTC’nin önemli turizm acentelerinden OBT Travel arasındaki işbirliği anlaşması Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanı, KKTC Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan’ın desteği ve şahitliğinde Lefkoşa’da imzalandı.



KUZEY KIBRIS’IN SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRME ALANLARINDAKİ POTANSİYELİ YÜKSEK…

Bilimsel veriler ve dünyadaki gezginlerin eğilimlerine bakıldığında Pandemi sonrası medikal turizm pastasının büyüyeceği ve sağlığı korumak ve geliştirme (SPA, Welness vb) gibi alanlardaki tatillere talebin artacağının görüldüğüne dikkat çeken Ahmet Savaşan, Covid-19 ile mücadelede elde ettiği başarı, coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri, uluslararası akreditasyon, yüksek konfor ve teknolojiye sahip hastaneleri, Dünya ortalamasının çok üzerindeki gebelik oranları ile hizmet veren kaliteli tüp bebek merkezleri, güncel bilgi kullanan uzman hekimleri ve yarattığı fiyat avantajları sayesinde Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi pazarına önemli bir alternatif sunduğunu söyledi. Savaşan Kuzey Kıbrıs’ın ayrıca yaşlı-engelli turizminde sahip olduğu potansiyeli yanı sıra medikal masaj, SPA uygulamalarıyla da sağlığı koruma ve geliştirme alanlarında iddia sahibi bir ülke konumunda olduğunun altını çizdi.



KUZEY KIBRIS’A DÜNYANIN HER YERİNDEN ULAŞIM VAR…

İstanbul Havaalanı’na uçuşu bulunan bütün ülkelerden Kuzey Kıbrıs’a kolaylıkla gelinebildiğini belirten Dr. Ahmet Savaşan, geniş ulaşım imkanlarının da etkisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık turizmi alanında her geçen gün gerek gelen sağlık turisti sayısının gerekse de yatırımların arttığını söyledi.



ACENTELERİN BRANŞLAŞMASI GEREKİYOR…

KKTC’nin sağlık turizmindeki potansiyelini görerek Kuzey Kıbrıs’a sağlık turisti getirmek için birlikte çalışma kararı alan Janset Tour ile OBT Travel’in bu alanın gelişmesine katkıda bulunacağına inanç belirten Savaşan, KKTC’deki turizmin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için acentelerin branşlaşmasının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.