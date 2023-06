LTB Yaz Kursları için kayıtlar başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) eğitim döneminin tamamlanmasının ardından başkentteki çocuk ve gençlerin yaz tatillerini keyifli ve öğretici şekilde geçirmeleri amacıyla yaz kursları düzenliyor.

6-17 yaş arası çocuk ve gençler için düzenlenen kurslara kayıtlar 12 ile 23 Haziran tarihleri arasında Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde (eski LTB binası) yapılacak. Kurslara yönelik detaylı bilgi 0548 853 0582 numaralı telefondan öğrenilebilir.

Çocuk Yogası (6-9 Yaş)

Esra Ayalp Cabacaba, her çarşamba 09.00-10:00, Merkez Lefkoşa

Yaratıcı Atölye (+16 Yaş)

Ayhatun Ateşin, Her Cumartesi, 14:30 – 16:00, Alashia Sanat Atölyesi

Doğaçlama & Drama Atölyesi (14-17 Yaş)

Fulya Adalıer Canbolat, her pazartesi, 11.30-12.30, Merkez Lefkoşa

Satranç

Polen Ermetal (6-9 Yaş), her salı, 10.00-11.00, Merkez Lefkoşa

Sanata İlk Adım (7-14 Yaş)

Ayhatun Ateşin, Her Salı, 10:00-11:00, Alashia Sanat Atölyesi

Dikkat Geliştirme Atölyesi - Zeka Oyunları (6-9 Yaş)

Nedret Alkım, her çarşamba, 10.00 – 11.00, Merkez Lefkoşa

6 Kitap ve Kendi Öykünü Yaratma Atölyesi (9-11 Yaş)

Fulya Adalıer Canbolat, her pazartesi, 10.00-11.00, Merkez Lefkoşa

Hip Hop Modern Dans (5-8 ile 9-13 Yaş)

Bekir Şimsek, her cuma, 11.00-12.00 ile 12.30-13.30, Merkez Lefkoşa