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İthal ve yerli meyve ve sebezelerde kalıntıya rastlanıldı

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İthal ürünlerden ıspanak, elma, havuçta, yerli ürünlerden biber, pırasa ve enginarda kalıntıya rastlandı

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İthal ve yerli meyve ve sebezelerde kalıntıya rastlanıldı
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Tarım Dairesi, ithal ürünlerden ıspanak, elma, havuçta, yerli ürünlerden biber, pırasa ve enginarda kalıntıya rastlandığını açıkladı.


Tarım Dairesi, 29 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerle ilgili gıda denetim sonuçlarını paylaştı.
Buna göre, 19 ithal ürününden 16’sının, 30 yerli üründen 23’ünün temiz olduğu bildirildi.
İthal ürünlerde ıspanak, elma, havuçta, yerli ürünlerde biber, pırasa ve enginarda kalıntıya rastlandı.
-İthal ürünler
Limit üstü bitki koruma ürünü belirlenen, menşeine iade veya imha edilecek ithal ürünlerin *SVS Tic Ltd.'e ait ıspanak, NON’a ait Golden Elma, Mert Uluşan’a ait havuç olduğu açıklandı.
-Yerli ürünler
Öte yandan yerli ürünlerden kapya biberin tespit edilen limit üstü bitki koruma ürünü nedeniyle hasadının durdurulduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen kırmızı acı biberin, pırasanın, yeşil çarli biberin ve enginarın imha edileceği bildirildi.
Kapya biberin Tatlısu köyü sakini Burhan Yıldız’a, kırmızı acı biberin Mağusa sakini Ali Tat’a, pırasanın Bostancı’da Yoran Tarım’a, yeşil çarli biberin Akdeniz köyü sakini Ertan Dönmez’e, enginarların İskele sakinlerinden Cemal Nizam, Hasan Nizam ve Tayfun Nizam’a ait olduğu kaydedildi.
 
                   5 Ocak 2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 NON İthal Elma Golden Kirli
2 Bayur Tarım İthal Elma Golden Temiz
3 Svs Tic Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
4 Svs Tic Ltd. İthal Armut ank Temiz
5 Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
6 TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz
7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz
8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Starking Temiz
9 M. Hacı Ali İthal Mısır(yemlik) Temiz
10 Svs Tic. Ltd. İthal Ispanak Kirli
11 Svs Tic. Ltd. İthal Üzüm Red Globe Temiz
12 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
13 Mert Uluşan İthal Havuç Kirli
14 Halil Kasap Paz. İthal Elma golden Temiz
15 Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz
16 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
17 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma golden Temiz
18 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Kaki Hurma Temiz
19 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz
20 Şuayıp Gezer Mağusa Hıyar Temiz
21 Nuri İster Mağusa Domates Temiz
22 Ali Tat Mağusa Kırmızı Acı Biber Kirli
23 Ali Yeşil Mağusa Hıyar Temiz
24 Figen Karafistan Yeşilırmak Çilek Temiz
25 Aytül Yorulmaz Yeşilırmak Çilek Temiz
26 Ökkeş Çelik Tatlısu Hıyar Temiz
27 Burhan Yıldız Tatlısu Kapya Biber Kirli
28 Erol Oğul Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz
29 Yoran Tarım Bostancı Pırasa Kirli
30 Yoran Tarım Bostancı Beyaz Lahana Temiz
31 Aydın Portakalcı Bostancı Şahuri Kabak Temiz
32 Engin Hürsen Bostancı Beyaz Lahana Temiz
33 Ekrem Civisilli İskele Bakla Temiz
34 Ekrem Civisilli İskele Enginar Temiz
35 İsmail Kabak Mağusa Kapya Biber Temiz
36 İsmail Kabak Mağusa Çeri Domates Temiz
37 Fatma Muhtaroğlu Atlılar Kereviz Temiz
38 Akdeniz Gıda ve Tarım Ür. Ltd. Tepebaşı Kabak Temiz
39 Ertan Dönmez Akdeniz Yeşil Çarli Biber Kirli
40 Tayfın Nizam İskele Enginar Kirli
41 Hasan Nizam İskele Enginar Kirli
42 Cemal Nizam İskele Enginar Kirli
43 Salih & Sadık Gürsoy Trd. Ltd. Akdoğan Enginar Temiz
44 Necmettin Baştaş Tarım Ür. Ltd. Akdoğan Enginar Temiz
45 Salime Kırşan Pazarlama Akdoğan Enginar Temiz
46 Mehmet Gazi Mormenekşe Enginar Temiz
47 Fatma Sesigüzel Türkmenköy Enginar Temiz
48 Fatma Sesigüzel Türkmenköy Enginar Temiz
49 İbrahim Bağrışan Çayönü Patates Temiz
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