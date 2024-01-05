İthal ve yerli meyve ve sebezelerde kalıntıya rastlanıldı

İthal ürünlerden ıspanak, elma, havuçta, yerli ürünlerden biber, pırasa ve enginarda kalıntıya rastlandı

5 Ocak 2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 NON İthal Elma Golden Kirli 2 Bayur Tarım İthal Elma Golden Temiz 3 Svs Tic Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz 4 Svs Tic Ltd. İthal Armut ank Temiz 5 Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz 6 TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz 7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz 8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Starking Temiz 9 M. Hacı Ali İthal Mısır(yemlik) Temiz 10 Svs Tic. Ltd. İthal Ispanak Kirli 11 Svs Tic. Ltd. İthal Üzüm Red Globe Temiz 12 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz 13 Mert Uluşan İthal Havuç Kirli 14 Halil Kasap Paz. İthal Elma golden Temiz 15 Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz 16 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz 17 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma golden Temiz 18 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Kaki Hurma Temiz 19 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz 20 Şuayıp Gezer Mağusa Hıyar Temiz 21 Nuri İster Mağusa Domates Temiz 22 Ali Tat Mağusa Kırmızı Acı Biber Kirli 23 Ali Yeşil Mağusa Hıyar Temiz 24 Figen Karafistan Yeşilırmak Çilek Temiz 25 Aytül Yorulmaz Yeşilırmak Çilek Temiz 26 Ökkeş Çelik Tatlısu Hıyar Temiz 27 Burhan Yıldız Tatlısu Kapya Biber Kirli 28 Erol Oğul Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz 29 Yoran Tarım Bostancı Pırasa Kirli 30 Yoran Tarım Bostancı Beyaz Lahana Temiz 31 Aydın Portakalcı Bostancı Şahuri Kabak Temiz 32 Engin Hürsen Bostancı Beyaz Lahana Temiz 33 Ekrem Civisilli İskele Bakla Temiz 34 Ekrem Civisilli İskele Enginar Temiz 35 İsmail Kabak Mağusa Kapya Biber Temiz 36 İsmail Kabak Mağusa Çeri Domates Temiz 37 Fatma Muhtaroğlu Atlılar Kereviz Temiz 38 Akdeniz Gıda ve Tarım Ür. Ltd. Tepebaşı Kabak Temiz 39 Ertan Dönmez Akdeniz Yeşil Çarli Biber Kirli 40 Tayfın Nizam İskele Enginar Kirli 41 Hasan Nizam İskele Enginar Kirli 42 Cemal Nizam İskele Enginar Kirli 43 Salih & Sadık Gürsoy Trd. Ltd. Akdoğan Enginar Temiz 44 Necmettin Baştaş Tarım Ür. Ltd. Akdoğan Enginar Temiz 45 Salime Kırşan Pazarlama Akdoğan Enginar Temiz 46 Mehmet Gazi Mormenekşe Enginar Temiz 47 Fatma Sesigüzel Türkmenköy Enginar Temiz 48 Fatma Sesigüzel Türkmenköy Enginar Temiz 49 İbrahim Bağrışan Çayönü Patates Temiz

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden ıspanak, elma, havuçta, yerli ürünlerden biber, pırasa ve enginarda kalıntıya rastlandığını açıkladı.Tarım Dairesi, 29 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerle ilgili gıda denetim sonuçlarını paylaştı.Buna göre, 19 ithal ürününden 16’sının, 30 yerli üründen 23’ünün temiz olduğu bildirildi.İthal ürünlerde ıspanak, elma, havuçta, yerli ürünlerde biber, pırasa ve enginarda kalıntıya rastlandı.-İthal ürünlerLimit üstü bitki koruma ürünü belirlenen, menşeine iade veya imha edilecek ithal ürünlerin *SVS Tic Ltd.'e ait ıspanak, NON’a ait Golden Elma, Mert Uluşan’a ait havuç olduğu açıklandı.-Yerli ürünlerÖte yandan yerli ürünlerden kapya biberin tespit edilen limit üstü bitki koruma ürünü nedeniyle hasadının durdurulduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen kırmızı acı biberin, pırasanın, yeşil çarli biberin ve enginarın imha edileceği bildirildi.Kapya biberin Tatlısu köyü sakini Burhan Yıldız’a, kırmızı acı biberin Mağusa sakini Ali Tat’a, pırasanın Bostancı’da Yoran Tarım’a, yeşil çarli biberin Akdeniz köyü sakini Ertan Dönmez’e, enginarların İskele sakinlerinden Cemal Nizam, Hasan Nizam ve Tayfun Nizam’a ait olduğu kaydedildi.