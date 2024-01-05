İthal ve yerli meyve ve sebezelerde kalıntıya rastlanıldı

Tarım Dairesi, 29 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerle ilgili gıda denetim sonuçlarını paylaştı.
Buna göre, 19 ithal ürününden 16’sının, 30 yerli üründen 23’ünün temiz olduğu bildirildi.
İthal ürünlerde ıspanak, elma, havuçta, yerli ürünlerde biber, pırasa ve enginarda kalıntıya rastlandı.
-İthal ürünler
Limit üstü bitki koruma ürünü belirlenen, menşeine iade veya imha edilecek ithal ürünlerin *SVS Tic Ltd.'e ait ıspanak, NON’a ait Golden Elma, Mert Uluşan’a ait havuç olduğu açıklandı.
-Yerli ürünler
Öte yandan yerli ürünlerden kapya biberin tespit edilen limit üstü bitki koruma ürünü nedeniyle hasadının durdurulduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen kırmızı acı biberin, pırasanın, yeşil çarli biberin ve enginarın imha edileceği bildirildi.
Kapya biberin Tatlısu köyü sakini Burhan Yıldız’a, kırmızı acı biberin Mağusa sakini Ali Tat’a, pırasanın Bostancı’da Yoran Tarım’a, yeşil çarli biberin Akdeniz köyü sakini Ertan Dönmez’e, enginarların İskele sakinlerinden Cemal Nizam, Hasan Nizam ve Tayfun Nizam’a ait olduğu kaydedildi.
|5 Ocak 2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|NON
|İthal
|Elma Golden
|Kirli
|2
|Bayur Tarım
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|3
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|4
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut ank
|Temiz
|5
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|6
|TÜK
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|7
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Granny S.
|Temiz
|8
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Starking
|Temiz
|9
|M. Hacı Ali
|İthal
|Mısır(yemlik)
|Temiz
|10
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Ispanak
|Kirli
|11
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Üzüm Red Globe
|Temiz
|12
|Svs Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|13
|Mert Uluşan
|İthal
|Havuç
|Kirli
|14
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma golden
|Temiz
|15
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|16
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|17
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Elma golden
|Temiz
|18
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Kaki Hurma
|Temiz
|19
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|20
|Şuayıp Gezer
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|21
|Nuri İster
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|22
|Ali Tat
|Mağusa
|Kırmızı Acı Biber
|Kirli
|23
|Ali Yeşil
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|24
|Figen Karafistan
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|25
|Aytül Yorulmaz
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|26
|Ökkeş Çelik
|Tatlısu
|Hıyar
|Temiz
|27
|Burhan Yıldız
|Tatlısu
|Kapya Biber
|Kirli
|28
|Erol Oğul
|Tatlısu
|Yeşil Çarli Biber
|Temiz
|29
|Yoran Tarım
|Bostancı
|Pırasa
|Kirli
|30
|Yoran Tarım
|Bostancı
|Beyaz Lahana
|Temiz
|31
|Aydın Portakalcı
|Bostancı
|Şahuri Kabak
|Temiz
|32
|Engin Hürsen
|Bostancı
|Beyaz Lahana
|Temiz
|33
|Ekrem Civisilli
|İskele
|Bakla
|Temiz
|34
|Ekrem Civisilli
|İskele
|Enginar
|Temiz
|35
|İsmail Kabak
|Mağusa
|Kapya Biber
|Temiz
|36
|İsmail Kabak
|Mağusa
|Çeri Domates
|Temiz
|37
|Fatma Muhtaroğlu
|Atlılar
|Kereviz
|Temiz
|38
|Akdeniz Gıda ve Tarım Ür. Ltd.
|Tepebaşı
|Kabak
|Temiz
|39
|Ertan Dönmez
|Akdeniz
|Yeşil Çarli Biber
|Kirli
|40
|Tayfın Nizam
|İskele
|Enginar
|Kirli
|41
|Hasan Nizam
|İskele
|Enginar
|Kirli
|42
|Cemal Nizam
|İskele
|Enginar
|Kirli
|43
|Salih & Sadık Gürsoy Trd. Ltd.
|Akdoğan
|Enginar
|Temiz
|44
|Necmettin Baştaş Tarım Ür. Ltd.
|Akdoğan
|Enginar
|Temiz
|45
|Salime Kırşan Pazarlama
|Akdoğan
|Enginar
|Temiz
|46
|Mehmet Gazi
|Mormenekşe
|Enginar
|Temiz
|47
|Fatma Sesigüzel
|Türkmenköy
|Enginar
|Temiz
|48
|Fatma Sesigüzel
|Türkmenköy
|Enginar
|Temiz
|49
|İbrahim Bağrışan
|Çayönü
|Patates
|Temiz