Hekimler endişeli

Reçeteler konusunda Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından Tabipler Birliği’ne ulaştırılan yeni sözleşme, paydaşları tatmin etmedi. HALKIN SESİ’ne konuşan Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, yeni sözleşmede hastaların ilaca erişiminde kısıtlamalara dikkat çekti ve “Usulsüzlüklerin önüne geçebilmek için esas olan etkin denetimdir” dedi

Reçete soruşturması 6 aydır devam ederken, soruşturmanın başladığı tarihten bu yana sigortalı hastalar ilaca erişimde hala ciddi sorunlar yaşıyor, halk aylardır mağdur ediliyor.

Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne

ulaştırılan yeni sözleşme ise, sigortalı emekçilerin ilaca erişiminde ciddi kısıtlamalar barındırıyor

Söz konusu maddelerin, Sosyal Sigortalar Yasasının 43. maddenin C bendine, hem de hasta haklarına aykırı olduğuna vurgu yapan doktorlar, “Hekimler için bu kısıtlama kabul edilebilir değildir” şeklinde görüş belirtiyor.

Konuyla ilgili HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu’na açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, reçete soruşturmasının Eylül ayından beri devam ettiğine dikkat çekti.

Ceyhun Dalkan, yaşanan süreçle ilgili “O dönemde çok büyük bir yolsuzluk, araştırma olarak ortaya çıkıldı. Adaletin, hakkın yerini tam bulabilmesi için, araştırmanın yapılması gerektiğini söyledik, destekledik. Özellikle eğer usulsüzlük var ise, bu usulsüz olduğu iddia edilen reçetelerin ödemesini onaylayan ilgili daire yöneticiler de araştırılması gerektiğini hep vurguladık, girişimde bulunduk” dedi.

Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, sistemde ciddi güvenlik zafiyetleri olması nedeni ile bu tür sorunların yaşandığı, ‘yeni’ oluşturulacak sistemde, yeni yapılacak düzenlemelerde mutlaka bu sorunların düzeltilmesi gerektiğini, hekimler, sigortalar, eczacılar için güvenli ve hastaların ilaca kolay erişebileceği bir sistemin gerekli olduğunu belirttiklerini söyledi.

Soruşturma sonrası ilgili bakanlıkla bir toplantı yapıldığını ve çekince, düşünce ve önerilerini o toplantıda açıkça belirttiklerini vurgulayan Dalkan,

daha sonra tekrardan konu üzerine çalışmak amacı ile toplantının son bulduğunu ancak KTTB ile tekrardan iletişime geçilmediğini ifade etti.

Ceyhun Dalkan, sözlerine şöyle devam etti:

“Daha sonradan medyadan görüldüğü kadarı ile Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile yaptıkları görüşmelerde hekimlerle ‘yeni sözleşme’ hazırladıklarını, protokol imzaladıklarını öğrendik. Kıbrıslı Türk hekimlerin tamamının üye olduğu meslek örgütünün sadece KTTB olduğunu, kamu nitelikli meslek örgütü olduğumuzu hatırlatmak isterim. Haberlerden sonra resmi olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yaptığımız talepte bizlere sözleşme ve protokol verilmemiştir”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, 6 ayın çok uzun bir süre olduğunu dile getirerek “Yeni sistem üzerine çalışılarak kurulabilirdi. Doğru, net yolda gitmek yerine yan yolara saptıkları için sistem bir türlü düzene giremedi. Bu sürede esas mağdur olan hastalar, sigortalı emekçiler oldu, ilaçları paraları ile almak zorunda kaldılar” dedi.

Ortaya çıkan yeni sözleşme de uygulamada yeni bir şey olmadığını söyleyen

Dalkan “Sadece doktorların sürekli tehdit edildiği, her türlü aksaklıkta sorumlunun doktorlar olduğu belirtilmekte. Fakat soruşturma sürecinde olduğu gibi ilgili daire ve yöneticilerinin, bakanlığın hiçbir sorumluluğunda bahsedilmemektedir. Sosyal Sigortalar Dairesi’ne, sözleşmeyi istediği zaman fesih ve hekime bildirmeden maddelerde değişiklik hakkı verirken, hekimlere sözleşmeyi fesh hakkı verilmemiştir. Yeni, etkin denetim mekanizmalarından bahsedilmemektedir. Usulsüzlüklerin önüne geçebilmek için esas olan etkin denetimdir. Etkin ve yeterli denetim olursa, zaten usulsüzlüklerin önüne geçilecektir. Denetimler için Sosyal Sigortalar Dairesi hekimler ile KTTB ile işbirliği yapmak zorundadır” dedi.

Ceyhun Dalkan, yeni sözleşmede hastaların ilaca erişiminde kısıtlamalardan bahsedildiğini ve 40 yaş altı hastalara ayda 4 kalem, 40 yaş üstü kişilere ayda en fazla 8 kalem ilaç ödeneceği belirtildiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Yani okula giden bir çocuğun, ayda 1 kere hastalanma hakkı mevcut, olası 2. hastalığının tedavisini sigorta sistemi karşılamayacaktır. Bu hem hasta haklarına, hem de sigortalar yasasına aykırıdır. Bu durum kötüye kullanımın önüne geçmek için düşünülmüşse, çözüm kısıtlama, sınırlama değil, etkin ve yeterli denetimle mümkündür.

Sözleşme metninde her okuyanın farklı anlayacağı net olmayan maddeler mevcuttur. Sözleşme net, anlaşılır olmalı, hem doktor hem de daire için güvenli ve hastaların da kolay erişeceği bir sistem olmalıdır. Çözüm, Kıbrıs’ın kuzeyinde hizmet veren tüm hekimleri kapsayan bir e-reçete sistemi ve eczanelerin de içinde olacağı ilaç takip sistemine geçilmesidir.”

Serbest veya kamu kavramlarına takılmadan, Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışan tüm hekimleri kapsayan, Sağlık ve Çalışma Bakanlıklarının birlikte çalıştığı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve KT Eczacılar Birliği gibi yetkili meslek örgütleri ile birlikte bu yeni sistemin kurulması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhun Dalkan “6 ay uzun bir süredir, artık yeni sistem kurulmalıdır, ekonomik kriz içindeki ülkemizde, hastalarımız ilaca erişemiyor diye üzgünüz, endişeliyiz” diye konuştu.