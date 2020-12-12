Hastanede Covid paniği

Ülkede 3’ü yerel 7 pozitif vakaya rastlandı.Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde işçilerin sorumlusu bir kişi ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Başhekim Adil Özyılkanda dahil olmak üzere üç doktor ve pek çok çalışan izolasyon altına alındı

DİZDARLI: 14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRESİNİ TAMAMLAYACAĞIZ

KKTC'de toplam 1386 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı,13 kişi taburcu edildi.Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1386 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde koronavirüs paniği yaşanıyor. Hastanede işçilerin sorumlusu bir kişinin ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastane idari bölümü ile de yakın temas içinde olan ve sürekli bölümlerle toplantı yapan kişi ile teması olanlar tespit edilip karantinaya alındı.İşçi başı olduğu öğrenilen kişinin pozitif çıkması sonrası, hastane içinde ve dışında temas takibi başladı.Başhekim Adil Özyılkanda dahil olmak üzere pek çok çalışan izolasyon altına alındı.Onlarca çalışana PCR testi yapıldığı öğrenilirken, Başhekim Adil Özyılkan'ın ev izolasyonuna, bazı çalışanların ise otel izolasyonuna alındığı da elde edilen bilgiler arasında.Bir hastane çalışanının test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, söz konusu çalışanla temas eden tüm sağlık çalışanlarına PCR testi yaptırıldı, yakın temaslıları ise izolasyona alındı.Öte yandan, Eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ve İki toplumlu Sağlık Komitesi eş Başkanı Dr. Cenk Soydan da temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı.Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, işçi başının pozitif olduğunu doğruladı.Büyük, hızlı bir şekilde hastanede genel tedbirlerin arttırıldığını, pozitif vakanın temaslılarının tarandığını ifade etti.Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan pozitif vakalar hakkında basına açıklama yapan Pilli, bütün tedbirlerin alındığını, temaslıların takip edildiğini ve sağlık ekiplerinin gerekli çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.Hastanede pozitif çıkan vakaların kaynağının henüz tespit edilemediğini belirten Pilli, bulaşın nereden kaynaklandığının araştırıldığını söyleyerek, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gereken tüm tedbirlerin sabah alındığını açıkladı.Pilli, son günlerde artan yerel vakalar karşısında tedbirlerin arttırılacağını, artışın önlenmesi için Sağlık Bakanlığı’nın daha ciddi tedbirler alınacağını söyledi.Dr. Cenk SoydanDevlet Hastanesi’nde bir işçi başı ve eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından Başhekim Adil Özyılkan Eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ve İki toplumlu Sağlık Komitesi eş Başkanı Dr. Cenk Soydan da temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı.Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde önceki günden bu yana çıkan iki pozitif vakanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ve İki toplumlu Sağlık Komitesi eş Başkanı Dr. Cenk Soydan da temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı.Doktorlar, hastanede pozitif olduğu tespit edilen işçi başıyla toplantı yaptıklarını, bu nedenle "temaslısı" oldukları ve karantinaya alındıklarını doğruladı.Özyılkan, “Toplantı yaptık, maske, mesafe gibi önlemlerimiz alınmıştı ama yine de temaslı olduğum için hemen öğrenir öğrenmez karantinaya girdim.” dedi. Dr. Cenk Soydan ise Pazartesi biz bu kişiyle görüştüklerini, akabinde pozitif çıktığını ve kendilerinin de temaslı olduğunu belirtti.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan "test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi ve "Çok şükür sağlığımız yerindedir" ifadelerini kullandı.Özyılkan şunları söyledi: "Hastanede birlikte görev yapmakta olduğumuz bir arkadaşımızın covid19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, sabah kendimizi izole edip PCR testlerimizi yaptırmış bulunmaktayız. Test sonuçlarımız negatif olmakla birlikte kimseyi riske atmamak adına ikinci PCR testlerimiz yapılana dek kendimizi izole etmeye devam edeceğiz. İlgilenen, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Sağlığımız çok şükür yerindedir. Birbirimizi korumak adına maske, mesafe ,hijyen kurallarına uymaya dikkat edelim.Sağlıkla kalın...Adil ÖzyılkanDr. Bülent Dizdarlı da sosyal medyadan karantinaya alındığını açıkladı. Dizdarlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;"Pazartesi, hastane kalkındırma derneğinin toplantısını yaptık. Hastaneye yeni bir PCR test cihazı almak için karar ürettik. Cihazı dernek olarak hemen satın alıp Perşembe günü de sağlık bakanlığına teslim ettik. Teslim törenine bir arkadaşımız rahatsızlığı nedeniyle gelemedi. İşte o arkadaşımızın rahatsızlığı artınca yapılan test sonucu da pozitif çıkıp tedaviye alınınca,bizde temas ekibi prosedürü gereği kendimizi izole ettik. Bugün (dün) yapılan test sonucumuz tamamımızın negatif çıktı ama, kimseyi riske etmeme adına izolasyon sürecimizi devam ettiriyoruz.İkinci testlerimiz Pazar günü yapılacak ama 14 günlük karantina süresini tamamlayacağız. Kimseyi riske etmeyeceğiz. Bu arada merak edenler için söyleyeyim, sağlıklarımız gayet iyi."Dr. Bülent Dizdarlı