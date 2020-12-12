Sevenleri yasta

Lefkoşa’nın sevilen simalarından 38 yaşındaki Baybora Gülok yaşamını yitirdi



Motorsporları camiasının değerli isimleri Bahadır Gülok ve Mehmet Gülok'un kardeşleri Baybora Gülok geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Lefkoşa'da önceki gün evinde aniden rahatsızlanan 38 yaşındaki Baybora Gülok, yaşamını yitirdi.Önceki gün saat 10.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Gülok'un, yapılan otopsisinde “obeziteye bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği” çıktı.

Gülok'un cenazesi dün Lefkoşa İsmail Safa Camisinde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığına defnedildi.

