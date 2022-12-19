Grip salgını yayılıyor

Hava sıcaklığının giderek düşmesi ile birlikte ülkede her yaş grubundaki çocuklar arasında grip salgını giderek yayılıyor. Dr. Taşçıoğlu, grip salgınının bu yıl daha agresif seyrettiğine dikkat çekerek, uyarılarda bulundu







Son dönemde çocuklar arasındaki gribal vakalarda ciddi bir artış gözlemleniyor. Kasım ayı itibaren grip vakalarında büyük bir artış söz konusu. Pandemi dönemindeki maske, mesafe ve hijyen kuralları sona erdiği için, özellikle kapalı mekanlara yoğunluk arttıkça salgın şiddeti daha da yükseliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Mustafa Taşçıoğlu, grip salgınının bu yıl daha agresif seyrettiğine dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

“DOMUZ GİRİBİ PANİĞİ YOK”

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, birtakım enfeksiyonların da yaygınlaşmaya başladığını belirten Doktor Taşçıoğlu, önce soğuk algınlığı ardından mevsimsel grip enfeksiyonları şimdi ise üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarının arttığını ve özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda nefes darlığına neden olduğuna dikkat çekti. Halk arasında domuz gribi paniği olduğunu da kaydeden Taşçıoğlu, “Domuz gribi ilk çıktığı zaman pandemiye neden oldu, ancak günümüzde artık mevsimsel grip olarak ele alıyoruz ve tedavisini de gerçekleştiriyoruz” dedi.

“DOKTORUNUZA MUTLAKA BAŞVURUN”

Gribal enfeksiyon semptomlarının kendini belli etmesi akabinde hemen hekime başvurulması gerektiğine de vurgu yapan Taşçıoğlu, “Halkımızın bilmesi gereken; gribal enfeksiyon semptomlarının başında gelen ve en yaygın görülen vücut sıcaklığı yükselmesi (ateş) başladığında hemen doktora başvursunlar. Toplu alanlarda maske mesafe kurallarına mutlaka uyulmaya devam edilmeli. Unutulmamalıdır ki, sadece Covid-19 değil grip de artık tehlikeli ve öldürücü bir hastalık” sözleriyle vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

BETA ÇOK YAYGIN DURUMDA

Bol sıvı tüketmek ve istirahatin şart olduğunun altını çizen Dr. Mustafa Taşçıoğlu, çocuk hasta sayısında gözle görülür bir artış olduğunu vurguladı. Covid-19’un hala var olduğunu ancak son dönemde gribin ön planda olduğunu belirten Taşçıoğlu, bunun yanında ‘Beta’ (bademcik enfeksiyonu)’nın en yaygın hastalık haline geldiğine işaret ederek, “Her yaş grubunda artış gösteren gribal bir salgının içinden geçiyoruz. İlaç eksikliği sorunu hala devam ederken, Sağlık Bakanlığı da eksik ilaç temini için gayretlerini sürdürüyor” dedi.



