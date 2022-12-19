Seçim sürecinde son düzlüğe girildi

Yerel seçimlere altı gün kaldı. Kıbrıs Türk halkı, 25 Aralık pazar günü, 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek üzere sandığa gidecek



Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine bir hafta kaldı. Kıbrıs Türk halkı, önümüzdeki pazar günü, 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek üzere bir kez daha sandığa gidecek.

KKTC’de 4 yılda bir yapılan ve bu yıl Haziran’da yapılması gereken ancak belediyeler reformu olarak nitelenen yasa değişikliğinin Meclis’ten geçirilmesi için 25 Aralık’a ertelenen yerel seçim, belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesinin ardından yapılacak ilk seçim olacak.

25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi, Kıbrıslı Türklerin 1976’dan bugüne 13’üncü yerel seçimi olacak. Lefkoşa'da ise 7 Nisan 2013 tarihinde, mevcut belediye başkanının istifasından dolayı ayrıca LTB Başkanlığı ve Meclis Üyeliği Ara Seçimi yapılmıştı.

18 belediyede toplam 67 adayın başkanlık için yarışacağı seçim için 5 Aralık’ta başlayan propaganda süreci 24 Aralık’ta son bulacak, 25 Aralık’ta ise seçmen sandığa gidecek. Vatandaşlar, http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerinde yer alan “Nerede oy kullanacağım” linkinden kimlik kartı numaralarını girerek oy kullanacakları sandık numarası ve sandık yerini öğrenebilecek.

Yerel seçimde, 18 belediye başkanlığına 33’ü partili, 34’ü bağımsız olmak üzere 67 başvuru yapıldı. 61 erkek ve 6 kadın belediye başkanı adayı olurken, kadın adaylardan 2’si UBP’den, 2’si CTP’den, 2’si bağımsız. Belediye başkan adaylarından 3’ü ise halen milletvekili.

Sayısı 220 olan belediye meclis üyeliğine 962 partili 2 bağımsız olmak üzere toplam 964 başvuru yapıldı. Sayısı 240 olan muhtarlığa 603 kişi başvururken, 61 kişi aday sayısı azlığından dolayı seçime girmeden seçilerek ilan edildi. 994 ihtiyar heyeti üyeliği için de 1399 kişi başvurdu, 588 kişi seçime girmeden seçilerek ilan edildi.

