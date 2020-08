GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tarım Dairesi, 7-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden 22 numunenin tamamının temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediği belirtildi.

Yerli ürünlerden 18 numunede 17 numune temiz bulunurken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1 ürün tespit edildi.

Yeşilköy sakinlerinden Neriman Köse’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.



1 Nej Grain Ltd. İthal Soya Küspesi Temiz

2 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

5 Halil Kasap Paz. İthal Armut S.Maria Temiz

6 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz

7 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz

14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

17 Sarıoğulları Ltd. İthal Kırmızı Pul Biber Temiz

18 Selgün Tic. İthal Armut Temiz

19 Selgün Tic. İthal Nektarin Temiz

20 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

21 SVS Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

22 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

23 Nurettin Solak Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

24 Mustafa Sivri Yeşilyurt Siyah Üzüm Temiz

25 Hasan Pazar Mağusa Hıyar Temiz

26 Ramazan Karakuş Mağusa Molehiya Temiz

27 Mehmet Ceylan Mağusa Hıyar Temiz

28 Muhammet Coşkun Mağusa Hıyar Temiz

29 Feride Resmi Zümrütköy Böğrülce Temiz

30 Hanife Türkoğlu Gayretköy Domates Temiz

31 Arif Kargı Tatlısu Salatalık Temiz

32 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz

33 Ali Çil Tatlısu Salatalık Temiz

34 Mustafa Çiftçi Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

35 Ahmet Güngör Yeşilköy Bİber Temiz

36 Neriman Köse Yeşilköy Hıyar Temiz

37 Neriman Köse Yeşilköy Bİber Temiz

38 Neriman Köse Yeşilköy Domates Limit Üstü

39 Asılkan Çetin Yeşilköy Biber Temiz

40 Asılkan Çetin Yeşilköy Domates Temiz