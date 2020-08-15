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GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

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Tarım Dairesi, 7-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden 22 numunenin tamamının temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediği belirtildi.

Yerli ürünlerden 18 numunede 17 numune temiz bulunurken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1 ürün tespit edildi.

Yeşilköy sakinlerinden Neriman Köse’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.


1    Nej Grain Ltd.    İthal    Soya Küspesi    Temiz
2    SVS Tic. Ltd.    İthal    Şeftali    Temiz
3    SVS Tic. Ltd.    İthal    Nektarin     Temiz
4    SVS Tic. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
5    Halil Kasap Paz.    İthal    Armut S.Maria    Temiz
6    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Gala    Temiz
7    Halil Kasap Paz.    İthal    Çeri Domates    Temiz
8    SVS Tic. Ltd.    İthal    Armut S.Maria    Temiz
9    SVS Tic. Ltd.    İthal    Kırmızı Kalifornia Biber    Temiz
10    SVS Tic. Ltd.    İthal    Sarı Kalifornia Biber    Temiz
11    SVS Tic. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
12    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Granny Smith    Temiz
13    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Kayısı    Temiz
14    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
15    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Sarı Kalifornia Biber    Temiz
16    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Taze Fasulye    Temiz
17    Sarıoğulları Ltd.    İthal    Kırmızı Pul Biber    Temiz
18    Selgün Tic.    İthal    Armut    Temiz
19    Selgün Tic.    İthal    Nektarin     Temiz
20    SVS Tic. Ltd.    İthal    Beyaz Üzüm    Temiz
21    SVS Tic. Ltd.    İthal    Taze Fasulye    Temiz
22    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Gala    Temiz
23    Nurettin Solak    Yeşilyurt    Sultani Üzüm    Temiz
24    Mustafa Sivri    Yeşilyurt    Siyah Üzüm    Temiz
25    Hasan Pazar    Mağusa    Hıyar    Temiz
26    Ramazan Karakuş    Mağusa    Molehiya    Temiz
27    Mehmet Ceylan    Mağusa    Hıyar    Temiz
28    Muhammet Coşkun    Mağusa    Hıyar    Temiz
29    Feride Resmi    Zümrütköy    Böğrülce    Temiz
30    Hanife Türkoğlu    Gayretköy    Domates    Temiz
31    Arif Kargı    Tatlısu    Salatalık    Temiz
32    İbrahim Ateş    Tatlısu    Domates    Temiz
33    Ali Çil    Tatlısu    Salatalık    Temiz
34    Mustafa Çiftçi    Yeşilyurt    Sultani Üzüm    Temiz
35    Ahmet Güngör    Yeşilköy    Bİber    Temiz
36    Neriman Köse    Yeşilköy    Hıyar    Temiz
37    Neriman Köse    Yeşilköy    Bİber    Temiz
38    Neriman Köse    Yeşilköy    Domates    Limit Üstü
39    Asılkan Çetin    Yeşilköy    Biber    Temiz
40    Asılkan Çetin    Yeşilköy    Domates    Temiz

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