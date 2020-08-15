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BAŞBAKAN TATAR, YÖDAK BAŞKAN VEKİLİ PROF. HASGÜLER VE YÖDAK ÜYELERİNİ KABUL ET

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Başbakanlık’ta dün yer alan görüşmede, Prof. Hasgüler, Başbakan Ersin Tatar’a pandemi sürecinde yapılmakta olunan çalışmalar, alınan tedbirler ve yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi.

BAŞBAKAN TATAR, YÖDAK BAŞKAN VEKİLİ PROF. HASGÜLER VE YÖDAK ÜYELERİNİ KABUL ET

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar, yaptığı açıklamada, yükseköğretimin ülke ekonomisine katkısının büyük olduğuna işaret ederek, ülkenin lokomotif sektörlerinden olan yükseköğretimin bu pandemi sürecinden çok büyük yara almadan çıkmasının önemine dikkat çekti. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını süresince ve salgın sonrasında pozisyon belirlemenin çok önemli olduğunu belirten Başbakan Tatar, Eğitim Bakanlığı ile Başbakanlığın bu konuda inisiyatif alarak bazı çalışmalar yürüteceğini kaydetti.

Pandemide yükseköğretimin sürece uyumlaştırılması, alınacak tedbirler ve denetlemelerle bu konudaki çalışmaların süratle yapılması gerektiğine vurgu yapan Başbakan, her zaman her konuda yardım ve desteğini KKTC’den ve halkından  esirgemeyen Anavatan Türkiye’nin muadil makamlarıyla ve muhataplarıyla konunun süratle ele alınarak yükseköğretimin önündeki  sorunlara  dönük çözüm yollarının üretileceğini  ifade etti.

“Öğrenci Dostu Ada” projesinin de bir devlet projesi olduğuna dikkati çeken Başbakan,  öğrencilere bu proje kapsamında ayrıcalıklar tanınacağını belirtti. 

Başbakan Tatar,  2020-2021 Akademik Yılında eski öğrencilerin ülkeye geri dönüşleri sağlanırken yurtdışından  yeni kayıt öğrencilerin de gelişinin sağlanması yönündeki sıkıntıların aşılması için çalışmalar yürütüleceğini de vurguladı.  

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