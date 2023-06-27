Evren Neşe’den dikkat çeken paylaşım

Bedeoğlu Eczanesi işletmecisi Evren Neşe bugün genç yaşta hayatını kaybeden Tolga Kınacı’nın ardından sosyal medya hesabından 22 Eylül 2022 tarihinde yaptığı paylaşımı yine paylaşarak uyarıda bulundu.

Neşe, paylaşımında Covid sürecinde yapılan aşıların yan etkilerinin devam ettiğine dikkat çekerek, Covid sonrasında dünyada birçok artan hastalık ve ani ölümlerin görüldüğüne vurgu yaptı.

Bedeoğlu Eczanesi işletmecisi Evren Neşe’nin paylaşımı şöyle:

Yine bir gencimizi 45 yaşında kaybettik çok üzgünüz ama yine sonuç kalp yetmezliği ve kalp krizi , ezberlenmiş bir otopsi sonucu!!!!!!!

Şimdi ben buradan Sağlık Bakanılığını yine uyarıyorum ve 22 Eylül 2022 yazdığım yazıyı yine paylaşıyorum ;

Sağlık Bakanlığının dikkatine sunuyorum ;Daha önceki yazılarımda da söylediğim gibi bu covid süreci geçecek ama sonuçta diğer hastalıklar PATLAYACAK demiştim. Şimdi yine söylüyorum;

KANSER ARTACAK, KALP KRİZLERİ ARTACAK, KARACİĞERDE GÖRÜLEN LEZYONLAR ARTACAK, HAFIZA SORUNLARI ARTACAK, ANİ ve GENÇ ÖLÜMLER ARTACAK…

Şimdi diyeceksiniz ki nerden biliyorum bunları?

Çünkü İLK DEFA DÜNYA, KÜTLE BAZINDA TÜM NÜFUSU KAPSAYACAK ŞEKİLDE BİR DENEYSEL SÜRECE GİRDİ.

Bu deneysel sürecin sonuçlarını bizler hemen görmeyeceğiz zaman içerisinde peyder pey bu hastalıklar, ani ölümler ortaya çıkacak. Son zamanlarda bu deneysel sıvılardan sonra ZAMANSIZ ANİ ÖLÜMLER, ZAMANSIZ ANİDEN ORTAYA ÇIKAN AKUT HASTALIKLAR, HAFIZA SORUNLARI, ZONA, TANSİYON VE EMBOLİ SORUNLARI ve KALP KRİZLERİNDE DE gözle görünür artışlar var. Bakın ben bunları kendi eczaneme gelen hasta profillerinden gözlemliyorum ki daha 3-5 yıl sonra neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Halk önlem alın diyor ama BİONTEC mRNA sıvıları girmiş vücuda hem de bir tane iki tane değil 5 tane ve hatırlatma dozu da var , önlem alınacak durum yok iş işten geçmiştir!!!!”

Almanya’da şuan binlerce dava başladı.



