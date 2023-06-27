Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, BRT'nin 60. yıl kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Gazi Set, dün akşam Amfi Tiyatro'da sahne aldı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Gazi Set orkestrası, 45. Güzelyurt Portakal Festivali’nde konser verdi.Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, BRT'nin 60. yıl kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Gazi Set, dün akşam Amfi Tiyatro'da sahne alarak, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.BRT ekranlarından da canlı yayınlanan konseri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de izledi.KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şef Ali Hoca eşliğinde, Kıbrıs Türk müzik yaşamında adını altın harflerle yazdıran Gazi Set Orkestrası ile birlikte festival kapsamında dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.Konserde “Feslikan”, “Dillirga”, “Lefkeli”, “Canım Kıbrıs'ım”, “Akdeniz'im Denizim”, “Gel Kardeşim Kıbrıs’a” gibi Kıbrıs Türk müziğinin unutulmaz eserlerine yer verildi.Konserin sonunda plaket takdimi gerçekleştirildi.