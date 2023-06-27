banner913
banner932
İddialar asılsız çıktı
İddialar asılsız çıktı
194 0
KKTC Merkez Bankası Başkanlığı'na Rifat Günay yeniden atandı
KKTC Merkez Bankası Başkanlığı'na Rifat Günay yeniden atandı
9 0
 
Bişmiş ağır yaralandı, sürücü kaçtı
Bişmiş ağır yaralandı, sürücü kaçtı
102 0
Kasaplara şok operasyonda üç tutuklu
Kasaplara şok operasyonda üç tutuklu
32 0
Girne’de fark yaratan bir meyhane: “Salut”
Girne’de fark yaratan bir meyhane: “Salut”
91 0
PGM Bayram için bütün tedbirler alındı.
PGM Bayram için bütün tedbirler alındı.
14 0
Hemşire ve ebeler uyarı grevinde
Hemşire ve ebeler uyarı grevinde
15 0
banner915

Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor

banner476

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, BRT'nin 60. yıl kutlamaları çerçevesinde  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Gazi Set, dün akşam Amfi Tiyatro'da sahne aldı

banner825
Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor
banner960
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Gazi Set orkestrası, 45. Güzelyurt Portakal Festivali’nde konser verdi.
Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, BRT'nin 60. yıl kutlamaları çerçevesinde  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Gazi Set, dün akşam Amfi Tiyatro'da sahne alarak, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

BRT ekranlarından da canlı yayınlanan konseri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  eşi Sibel Tatar ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de izledi.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şef Ali Hoca eşliğinde, Kıbrıs Türk müzik yaşamında adını altın harflerle yazdıran Gazi Set Orkestrası ile birlikte festival kapsamında dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Konserde “Feslikan”, “Dillirga”, “Lefkeli”, “Canım Kıbrıs'ım”, “Akdeniz'im Denizim”, “Gel Kardeşim Kıbrıs’a” gibi  Kıbrıs Türk müziğinin unutulmaz eserlerine yer verildi.
Konserin sonunda plaket takdimi gerçekleştirildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.