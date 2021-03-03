Evde karantina için çalışma

Sağlık Bakanı Üstel, evde izolasyon uygulaması için çalışmalara başlandığını, ilk olarak kronik hastalığı olan ve çocukları olan kişilerde bu uygulamanın deneneceği açıkladı. Üstel, aşılama sürecinin de Mayıs gibi tamamlanacağını vurguladı





Sağlık Bakanı Ünal Üstel, evde izolasyon uygulaması çerçevesinde çalışmalara başlandığını, Perşembe veya Cuma günü bu çalışmaların tamamlanacağını ifade etti.

Üstel, ilk olarak kronik hastalığı olan ve çocukları olan kişilerde bu uygulamanın deneneceği aktardı.

Ev karantinası uygulanması için operatörlerle de iletişime geçildiğini ve Çarşamba günü basın ile paylaşılacağını da kaydeden Üstel, temaslıların karantinaya girmemek için kendini gizlemesi nedeniyle bu uygulamaya geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Üstel, yeni bir aşı programı yapıldığını açıklayarak, “Bizim yaptığımız aşı programına göre, dijital aşı programı da Perşembe günü biter. Şeffaf güvenilir, bir program hazırlayacağız. Aşı programlarımızı bitirmeye çalışıyoruz. Toplumu süratli bir şekilde aşılamaya başlayacağız” dedi.

Marketlerin çok kalabalık olmasına da değinen Üstel, “İnsanlar bunaldığı için çoluk çocuğunu alıp markete gidiyor. Haklılar sıkıldık… Ama o şekilde alışverişe gidildiği zaman topluma yansıması olur” diyerek, “Alışverişe gittiğiniz zaman 1 veya 2 kişi gidin… Bu günler geçecek, biraz daha sabır… Çocuklarınızı deniz kenarlarında gezdirin” ifadelerini kullandı.

Üstel, Koronavirüs aşılama sürecinin Mayıs gibi tamamlanacağını da vurguladı.

Ünal Üstel, önceki dün Restorancılar Birliği (RES-BİR) ile görüştüklerini aktararak, “Lütfen toplumu germeyelim. Bir hazırlık yapıyorlar, tekrar kendileri ile bir araya geleceğiz. Sayıları 1500 civarı, PCR testleri nerede yapılacak, mekanlarında açık alanları ne kadar bunların hesaplanması lazım. Lütfen bize zaman versinler…” dedi.

Ülke genelinde Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle, Lefkoşa açık pazarının Pazar günü olmayacağını söyleyen Üstel, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile görüşüleceğini ve bir gün belirleneceğini aktardı.



