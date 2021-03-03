Namık Kemal Lisesi öğrencisinden insanlık dersi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin ikinci büyük şehri Gazimağusa’nın tarihi lisesi Namık Kemal Lisesi’nde öğrenim gören bir öğrenci yaptığı bir hareketle adeta büyüklere insanlık dersi verdi.



Bize ulaşan bilgilere göre, Namık Kemal Lisesi öğrencisi bir genç okul yönetimine ulaşan elindeki masaüstü bilgisayarı vermek istediğini söyleyerek kendisinin bir laptopu daha olduğu için bu zor zamanda başkasının ihtiyacı varken ikisini de tutmanın doğru olmadığını düşünerek okula masa üstü bilgisayarı ile monitörünü bağışladı.

Bu duyarlı öğrencinin verdiği bilgisayarı ise Namık Kemal Lisesi okul yönetimi Bayraktar Ortaokulu'nda öğrenim gören ihtiyaçlı bir öğrenciye verdiği bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.

Aldığımız bilgiye göre Namık Kemal Lisesi öğretmenleri bu öğrenciyi kutlayarak sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla “Hep biz öğretmenler ders verecek değiliz; bazen de öğrencilerimiz bize ders veriyor; hem de insanlık dersi... İyi ki varsın koca yürekli çocuk” yazdıkları bildirildi.



