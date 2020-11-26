En trend beslenme modeli: Vejetaryen beslenme

Vejetaryen beslenme tarzının temelinde kırmızı et, tavuk ve diğer kümes hayvanları ayrıca balık gibi ve diğer deniz ürünleri yani hayvansal et grubu bulunmayıp yerine tahıl, kurubaklagil ve sebze, meyve ayrıca yağlı tohumların yer aldığı bitkisel kaynaklı beslenme biçimidir.

Vejetaryen beslenme iyi şekilde planlanmaz ve yeterli beslenilmezse sağlığı bozucu hale gelebilir. Ancak vejetaryen beslenme, sağlıklı beslenme önerilerini takip ettiği sürece sağlığı geliştirici özelliği fazladır, çünkü sebze, meyve, kurubaklagil ve tahıl tüketiminin yer aldığı bu beslenme yağ oranı düşük ve posa (lif) alımı yüksektir.Vejetaryen beslenme alışkanlığı olan kişiler genellikle egzersiz yapan, sigara içmeyen kişiler olarak düşünülse de her vejetaryenin de sağlıklı bir yaşam sürdüğünü söyleyemeyiz bunlar kişinin sağlık dengesini bozan unsurlardır. Eğer vejetaryen beslenme yanında yetersiz beslenme eşlik ederse beslenmeye yönelik vitamin- mineral yetersizlikleri artacaktır.Vejetaryen beslenme tarzı ile tüm besin ögelerini vücuda yeterli almak mümkündür. Yapılması gereken şey seçilen besinlerin doğru zaman ve miktarda tüketilmesidir. Süt ürünleri ve yumurta tüketen bir vejetaryen iseniz yapmanız gereken şey sağlıklı beslenme tarzından farklı olmayıp doymuş yağ ve kolesterolden sınırlı bir beslenme tarzına sahip olduğunuzdur.En büyük problem protein ihtiyacının karşılanamamasıdır. Hayvansal kaynaklı besinler proteinin iyi kaynaklardır, fakat bu besinler kullanılmadığı için diyette kurubaklagil, yağlı tohumlar, tahıllar, sebze ve meyvelere yer verilir. Ancak yumurta tüketimi olan bir vejetaryen iseniz hergün sebzelerinizle birlikte 1 yumurta tüketmelisiniz.Vejetaryen bireyler günde en az 4 porsiyon sebze tüketmeye özen göstermelidirler,Hergün en az 3 porsiyon olacak şekilde meyve tüketmelidirler,Et yerine geçtikleri için günde en az 2 porsiyon olacak şekilde soya veya kurubaklagil ( yeşil mercimek, nohut, kuru fasülye, barbunya) gibi bitkisel protein içerikli besinleri tüketmelidirler,Süt, yoğurt, ayran tüketimi olan bir vejetaryenseniz günde en az 2-3 süt grubunu tüketmelisiniz,Gün içinde yağlı tohum olan ceviz, badem tüketmeye özen göstermeli ancak bu besinleri tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmelisiniz…