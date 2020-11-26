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Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
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Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor

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Göbeklitepe’deki dikilitaşlara benzer dikilitaşlara sahip olduğu için Göbeklitepe’nin kardeşi olarak da anılan Karahan Tepe’de ilk defa kazı çalışmaları başlıyor.

Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
Urfa’da yer alan Karahan Tepe, devasa T biçimli dikilitaşları ile aynı Göbeklitepe gibi yaklaşık 10.500 yıl öncesine dair birçok gizem barındırıyor. Bilimsel kazıları yapılmadığı için henüz pek kimseler tarafından bilinmeyen Karahan Tepe, kazıları başladığında Göbekli Tepe ile beraber dünyanın en görkemli, en gizemli, en şaşırtıcı bölgesi olmaya aday.
 İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Karahan Tepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Arslan ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü ziyaret etti.

Başkan Beyazgül, 12.000 yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’nin çağdaşı olduğu tahmin edilen Karahan Tepe’de arkeolojik kazıların Eylül ayında başlayacağını belirtti.

Söz konusu alanın en az Göbeklitepe kadar eski olduğunu ve ilgi çekeceğinin tahmin edildiğini vurgulayan Beyazgül, çalışmalara belediye olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Çalışmaların merkez Haliliye ilçesinin Kargalı Mahallesi’nde yürütüleceğini anlatan Beyazgül, şöyle devam etti:

“Prof. Dr. Necmi Karul, bizi ziyaret ederek Tek Tek Dağları’nda bulunan Karahan Tepe’de kazı yapacaklarını belirtti. Bizden destek istediler ve biz de gereken desteği vereceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Göbeklitepe’den daha eskisi olursa o da Urfa’da olacak demiştik. Şimdi Karahan Tepe’deki kazıların sonuçlarını merakla bekliyoruz. İnanıyorum ki daha eskisi de ortaya çıkacak ve insanlığın geçmişini yeniden ele alacağız. Şimdiden Şanlıurfa’mıza hayırlı, uğurlu olsun.”

Yeni keşifler gelecek

Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da Şanlıurfa’nın, yaklaşık 12.000 yıl öncesi Neolitik döneme denk gelen kültürleriyle dünyada bilinen bir yer olduğunu söyledi.

Kentin isminin dünya çapında Göbeklitepe ile bilinir hale geldiğini vurgulayan Karul, “Önümüzdeki günlerde Göbeklitepe’nin çağdaşı olan Karahan Tepe’de kazılara başlıyoruz. Göbeklitepe’den elde ettiğimiz bilgileri derinleştirip artıracağını umuyoruz. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün desteğini talep ettik ve kendisi de her anlamda destek olacaklarını belirtti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni keşiflerle karşılaşacağız.” diye konuştu.
Karul, Eylül ayında başlayacak kazılar öncesi alanda yapılan jeomanyetik taramalarda 30 civarında öbek ve 250 civarında dikilitaşın tespit edildiğini sözlerine ekledi.




Kaynak: arkeofili.com

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