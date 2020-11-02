"Dünyanın hiçbir yerinde ev karantinasının başarılı olmadı"

Dünyanın hiçbir yerinde ev karantinasının başarılı olmadığını ancak bunun KKTC’de de başarılı olmayacağı anlamına gelmediğini kaydeden Pilli, otel karantinalarının bütçeye büyük yük yüklediğini kaydetti, ev karantinası konusunda deneme aşamasında olduklarını dile getirdi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, covid pandemisinin dünyada oldukça sert geçtiğini, Fransa ve İngiltere’nin sağlık altyapısının çökmeye yakın olduğunu kaydetti.

KKTC’de salgının oldukça iyi idare edildiğini düşündüğünü dile getiren Pilli, bu konuda yapıcı davrandığı için herkese teşekkür etti.

Dünyada hiçbir ülkede temaslıların otellere alınmadığının söylendiğini ancak ortadaki başarının temaslı takip ekibinin iyi çalışması sayesinde olduğunu kaydetti.

Temaslıların önemli bölümünün pozitife döndüğünü dile getiren Pilli, bu sisteme devam edeceklerini anlattı.

Dünyanın hiçbir yerinde ev karantinasının başarılı olmadığını ancak bunun KKTC’de de başarılı olmayacağı anlamına gelmediğini kaydeden Pilli, otel karantinalarının bütçeye büyük yük yüklediğini kaydetti, ev karantinası konusunda deneme aşamasında olduklarını dile getirdi, bu konuda herhangi bir şirketle henüz anlaşma yapılmadığını söyledi.

Bu sisteme geçilirse devletin cebinden para çıkmayacağını dile getiren Pilli, karantinaya alınanların da çok ufak meblağlar ödeyeceğini kaydetti.

Pilli sağlığın ön planda olduğunu anlattı.

50 saniyelik kitler için “keşke öyle bir şey olsa” diyen Pilli, bunların dünyanın hiçbir yerinde henüz uygulanmamış sistemler olduğunu belirtti.

Pandemi döneminde yapılan harcamalarla ilgili şeffaf olduklarını anlatan Pilli, son 50 bin kiti normal fiyatının çok altına aldıklarını, kitlerin büyük bir kısmının zaten hibe olduğunu dile getirdi.

Pandemi hastanesinin ne zaman açılacağı sorusu üzerine 15 Kasım’da açılacağını söyleyen Pilli, yine soru üzerine grip aşılarının da geleceğini anlattı.

PCR testleriyle ilgili bir soru üzerine Pilli, bu testlerin önemli bir bölümünün ücretsiz yapıldığını, devletteki testlerin fiyatlarının düşürüleceğini de ifade etti.

Bir üniversitenin hazırladığı takip bileklikleri konusundaki soru üzerine, Sağlık Bakanlığı olarak bu konuda ilgili üniversiteyle ilgili hiçbir şekilde toplantı yapmadıklarını kaydetti.

Ali Pilli 50 saniyelik testlerin denenip onaylanması halinde seve seve kullanacaklarını dile getirdi.

Bir soru üzerine pandemi hastanesinin personel ihtiyacını karşılamak için çalışma yürüttüklerini kaydeden Pilli, burada en doğru yöntemin münhal açarak personel almak olduğunu kaydetti.