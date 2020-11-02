"Dayatma ile bir çözüm olamaz"

Ambargoların dayatma olduğunu, dayatma ile bir çözüm olamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Eğer karşı tarafta bir iyi niyet varsa, Kıbrıs’ta kalıcı bir barış beklentisi içerisindeyseler bu ambargo ve izolasyonlara bakmak lazım. Çünkü bu tecrit kabul edilemez, bu çağda bu anlayış gerçekten Kıbrıs Türk halkının kabul edeceği bir anlayış değildir" dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasidis ile yarın yapacağı görüşmenin tanışma nitelikli olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının beklentilerini dile getireceğini ifade ederek, ambargo ve izolasyonların mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ambargoların dayatma olduğunu, dayatma ile bir çözüm olamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Eğer karşı tarafta bir iyi niyet varsa, Kıbrıs’ta kalıcı bir barış beklentisi içerisindeyseler bu ambargo ve izolasyonlara bakmak lazım. Çünkü bu tecrit kabul edilemez, bu çağda bu anlayış gerçekten Kıbrıs Türk halkının kabul edeceği bir anlayış değildir. Bunu, yarınki toplantıda, en iyi şekilde ifade etmek istiyorum. Çünkü hiç kabul edebilecek bir tarafı yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki Oda Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

TATAR

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakanlığı görevi sırasında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile özellikle pandemi döneminde çok yakın çalışma içinde olduklarını ifade ederek, pandeminin dünyada yayılmaya devam ettiğini, alınan tedbirlerle ülkedeki sürecin iyi yönetildiğini, bunda herkesin katkısı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “İstişareler, meseleleri beraber değerlendirme bizim gücümüzdür” dedi.

Ticaret Odası üyelerinin yaptığı katkılara ve görüşlerine her zaman önem verdiğini belirterek, katkıları için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu makamda da sizlerle istişare içerisinde, sizlerin değerli görüşlerini almak ve ona göre siyaset üretmek, ona göre topluma liderlik etmek elbette en doğrusudur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasidis ile yarın yapacağı görüşmenin tanışma nitelikli olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

“Bu toplantıya mutlaka hazırlıklı gitmek lazım. Benim orada, Kıbrıs Türk halkının beklentilerini ifade etmem, sizlerle yapılacak olan değerlendirmelerde mutlaka bunların da ifade edilmesi, ama esas itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının, Kıbrıs Türk halkının beklentileri bir kere dünyada haklı yerimizi alırken mutlaka ve mutlaka önümüzdeki süreçte ambargo ve izolasyonların da gözden geçirilmesi gerekmektedir. Eğer karşı tarafta bir iyi niyet varsa, Kıbrıs’ta kalıcı bir barış beklentisi içerisindeyseler bu ambargo ve izolasyonlara bakmak lazım. Çünkü bu tecrit kabul edilemez, bu çağda bu anlayış gerçekten Kıbrıs Türk halkının kabul edeceği bir anlayış değildir. Bunu, yarınki toplantıda, en iyi şekilde ifade etmek istiyorum. Çünkü hiç kabul edebilecek bir tarafı yoktur.”

“DAYATMA İLE BİR ÇÖZÜM OLAMAZ”

“Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne direk uçuş yoksa, Rum tarafının vetosundan dolayı direk uçuş yoktur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

“Bugün Larnaka’dan buraya seyahat özgürlüğü engellenmekte ise bu, Rum tarafının vetosuna bağlı olarak bir engellemedir. Bütün bunlar bize engellemedir. Çünkü, dayatma ile bir çözüm olamaz. Yani, Kıbrıs Türk tarafı kalkınmasın, gelişmesin, refahını bulmasın dayatma ile bir çözüm… Asla bunu Kıbrıs Türk tarafı kabul etmez, biz de kabul etmeyiz. Bunları açık ve net bütün dünyanın gözü önünde ifade etmek lazım, çünkü kabul edilecek bir tarafı yoktur.”

“GECİKMEDEN BÜTÇENİN GEÇMESİ ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKIDIR”

Pandemiden dolayı tüm dünyada büyük bir sıkıntı yaşandığına işret ederek, devleti ayakta tutmaya çalıştıklarını, Türkiye ile yapılan çeşitli İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolleri olduğunu, 2021 Mali Yılı Bütçesi’ni de Meclis’teki siyasi parti başkan ve yetkililerini davet ederek değerlendirdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Hükümet boşluğu olabilir ama bizim Anayasa’mıza göre yeni hükümet kurulana kadar bu hükümet görevdedir. Dolayısıyla biran ön önce Meclis’te gerekli çalışmaların başlatılması ve gecikmeden bütçenin geçmesi ülke ekonomisine büyük katkıdır. Eğer bütçe zamanında geçmezse bu bir sıkıntı yaratır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin altı ay geç yapıldığını, hükümetin kurulması için bir zamana ihtiyaç olduğunu, bunların, Meclis’te bütçenin görüşülmemesi için bir neden olmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Hukuk biraz da mantık meselesidir, adalet meselesidir, ülkeye hizmet anlamında bu bütçenin zamanında geçmesi fevkalade önemlidir” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, zor süreçte işyerlerini ayakta tutabilmek, istihdamı sürdürebilmek için büyük fedakarlık ve öz veri gösterdiğini belirttiği iş dünyasına teşekkür etti.

DENİZ: “KTTO OLARAK BİZLERE VERİLECEK HER TÜRLÜ GÖREVİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşkanı’nı ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Sizlere, yeni seçilmiş olduğunuz Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyoruz. Bu sürecin Kıbrıs Türk toplumu için hayırlı olmasını canı gönülden diliyoruz” dedi.

Deniz, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, yarın Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde, KTTO’nun da görüşlerini almak istemesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Deniz, “Bu önümüzdeki zorlu süreçte Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bizlere verilecek her türlü görevi yapmaya hazırız. Sizlerle bu süreçte yakın temasta olarak her zaman, istediğiniz zaman, ihtiyaç duyduğunuz zaman görüş ve önerilerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız” diyerek desteklerini iletti.

Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası arenada tanınan iki tane kurumu olduğuna işaret eden Turgay Deniz, “Biri Cumhurbaşkanlığı bir diğeri de Kıbrıs Türk Ticaret Odası. Dolayısı ile bu önümüzdeki zorlu süreçte Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bizlere verilecek her türlü görevi yapmaya hazırız. Sizlerle bu süreçte yakın temasta olarak her zaman, istediğiniz zaman, ihtiyaç duyduğunuz zaman görüş ve önerilerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız” diyerek desteklerini vurguladı.

LOBİCİLİK FAALİYETLERİ

KTTO’nun, Güney Kıbrıs’taki Ticaret odası yeşil hat ticaretinin kapsamının genişletilmesi konusunda, Brüksel’deki ofis ile de Avrupa Birliği ile olan ilişkiler ve özellikle Kıbrıs Türkleri’ne vaat edilen doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçmesi için sürekli lobi faaliyeti içinde olduklarını, Ankara’daki ofis ile de Türkiye’deki muhatapları ile devamlı lobicilik faaliyetleri yaptıkları bilgisini veren Deniz, İngiltere’de bir irtibat ofisi kurarak orada da bir fiil bu lobicilik faaliyetlerini yapma hedefinde olduklarını aktardı.

“ÜÇ YILLIK ODA BAŞKANLIĞIM DÖNEMİNDE İLK DEFA CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN BİR DAVET ALDIK”

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, yarın Rum lider Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde, KTTO’nun da görüşlerini almak istemesinin kendilerini sevindirdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Tabii ki amaç bir, hedef bir dolayısı ile bu süreçte konuşmamın başında da söylediğim gibi Kıbrıs Türk Ticaret Odası üzerine düşen her türlü görevi almanın sorumluluğunun bilincindedir. Bir şeyi daha ifade etmek istiyoruz son olarak üç yıllık Ticaret Odası başkanlığım döneminde ilk defa Cumhurbaşkanlığı’ndan bir davet aldık onun için de bugün mutluyuz ve teşekkür ediyoruz. Yarın Anastasiadis ile yapacağınız görüşme öncesinde Odamız ile görüşme talebiniz Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bizlerce çok memnuniyet verici olarak karşılanmıştır. Dolayısı ile bu görüşme, öncesinde odamızın da görüşlerini almak istemeniz bizleri de sevindirmiştir. Çok teşekkür ederiz görevinizde başarılar dileriz.”