Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde sağlığına kavuştu

Motor Korteks Yerleşimli Tümör tanısı konulan Yusuf Çınık, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ‘uyanık gerçekleştirilen beyin tümörü ameliyatı’ ile sağlığına kavuştu

Daha önceden bilinen bir hastalığı olmayan ve hayatında ilk defa havale (epilepsi nöbeti) geçiren 20 yaşındaki Yusuf Çınık, gözünü açtığında Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altındaydı. Yapılan ilk tetkiklerinde, sol kol ve bacağının hareketini sağlayan beyin bölgesinde tümör olduğu tespit edildi. Ameliyatı yüksek oranda felç riski taşıyan bu tümörün tedavisinin planlanması için fonksiyonel MR ve traktografi tetkikleri yapıldı. Hastanın klinik özellikleri ve tetkik sonuçları Prof. Dr. Özgür Çelik (Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı), Prof. Dr. Nail Bulakbaşı (Radyoloji Uzmanı), Doç. Dr. Pınar Gelener (Nöroloji Uzmanı), Doç. Dr. Bülent Barış Güven (Anestezi Uzmanı) tarafından oluşturulan konseyde detaylıca değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, “Premotor - Motor Korteks Tümörü” olarak bilinen bu tablonun tedavisi için hastaya, Prof. Dr. Özgür Çelik tarafından ‘Uyanık beyin ameliyatı ile tümör çıkarılması’ işlemi önerildi.Dünyada az sayıda merkezde yapılabilen bu sofistike ameliyat sırasında, hastanın kafa bölgesinin tamamı ağrısız hale getiriliyor. Hasta işlem boyunca genel anestezi almıyor ve uyanık kalıyor. Tümörün çıkarılması aşamasında sürekli nörolojik muayene ve elektrofizyolojik değerlendirmelerle beyin fonksiyonlarının takibi sağlanıyor. Böylece, ameliyat esnasında kalıcı felç riski oluşturabilecek tehlikeli aşamalar cerraha anında bildirilerek sekel bulgu gelişimi riskinden kaçınılıyor.Ameliyat Prof. Dr. Özgür Çelik ve ekibi tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tümör dokusunun çıkarılması aşamasında, hastanın nörolojik muayene bulguları ve beyin fonksiyonları Doç. Dr. Pınar Gelener (Nöroloji Uzmanı) tarafından sürekli olarak kontrol edildi. Ameliyat boyunca uyanık kalan hastanın tüm hayati bulgularının takibi ise Doç. Dr. Bülent Barış Güven (Anestezi Uzmanı) tarafından yapıldı. Başarılı ve sorunsuz geçen ameliyatın ardından Yusuf Çınık, beynindeki tümörden kurtuldu ve sağlığına kavuştu.Geçirdiği baygınlık ve nöbet sonrası tedavi için geldiği Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen uyanık beyin tümörü ameliyatı ile sağlığına kavuşan Yusuf Çınık, “Ameliyat sırasında uyanık olmama rağmen hiç ağrı hissetmedim, hiç rahatsız olmadım” dedi. Yusuf Çınık, bilinci açık bir şekilde geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma bile girmeden doğrudan yataklı servise geçti. Servis takibi sorunsuz seyreden hasta taburcu olarak ülkesine döndü.Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, “Teşhis ve tedavi planlanması aşamasında kullandığımız fonksiyonel MR tekniği ile MR işlemi sırasında hastaya yaptırdığımız hareketlerle beynin hangi bölgesinin uyarıldığını tespit edebiliyoruz” dedi. Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, üç boyutlu görüntülerin, ameliyathanedeki nöronavigasyon cihazına başarıyla yüklendiğini ve bu görüntülerin kullanılmasıyla, beyindeki tümörün başarıyla temizlendiğini ifade etti.Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çelik ise uyanık kraniotomi tekniğinin özellikle hasarlanması durumunda tolere edilemeyecek sekellerin oluşacağı beyin bölgelerinin cerrahilerinde tercih ettiklerinin altını çizdi. Ameliyat sırasında hastayı uyanık tuttuklarını ve sürekli muayene ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Özgür Çelik, “Bu sayede ameliyat esnasında oluşabilecek kalıcı hasar riskini en aza indirgiyoruz” dedi. Uyanık kraniotomi ameliyatlarında hasta seçiminin önemine de değinen Prof. Dr. Çelik, hastanın da cerrahiye uyum sağlayabilmesinin ve bu süreci tolere edebilmesinin önemli olduğunu ifade etti.