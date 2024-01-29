27-28 Ocak Olaylarının Yazınımıza Yansıması

27-28 Ocak 1958 Direnişi ya da Sömürge İdaresine Karşı Direniş Günü olarak anılan ve Kıbrıslı Türklerin “Taksim Taksim” sloganlarıyla İngiliz İdaresine karşı Gerçekleştirilen miting günü. Araştırmacı Bener Hakkı Hakeri bu konuda şöyle der: “Kıbrıs Türkleri’nin taksim lehinde gösterileri Leymosun’un ardından yalınız 28 Ocak 1958 yılgününde Lefkoşa’da değil Larnaka, Kasaba(Baf) ve Mağusa kentlerinde de oldu.Gösterilerin en büyüğü Lefkoşa’da yapıldı. 27 Ocak’ta sınıflarına girmeyen öğrenciler de “Taksim... Taksim” diyen kalabalığa katıldı. İngiliz askerleri zırhlılarıyla sokaklara barikat kurduktan sonra saat 10.00’a doğru Girne Caddesi’ndeki polis binalarından sıkıyönetimin konulduğunu belirten sirenler çalmağa başladı. Sirenler sustuktan bir süre sonra İngiliz askerlerinin havaya uyarı ateşi açmalarının ardından İngilizler’in öğrencileri vurduğu haberi kente yayılınca askerlerle kalabalık arasında göğüs göğüse kavgalar başladı. Halkın üzerine gaz bombaları yağdırıldığı gibi tanklar, zırhlılar dolaşırken hafif uçaklar da sokaklardaki insanlar üstüne göz yaşartıcı bombalar attı. Gaz maskeli İngiliz askerleri hınçla gençlerin üzerine yürüdükleri yetmezmişçesine “evlere de saldırmaya, kadınları-çocukları dipçiklemeye, ortalığı dağıtmaya başla”dılar. “Asker olmaktan çıkmış, birer terörist olmuşlardır.” İngiliz askerleri Köşklüçiftlik’teki bir kliniği abluka altına alıp “buradaki tüm yaralıları tutuklu saydıklarını, gözetim altında bulundurduklarını açıkladılar. Yaralı arkadaşlarını surlar dışına kaçırmağa çalışan bir araba Mücahitler Sitesi önünde otomatik silahlarla taranınca İbrahim Ali’yle Mustafa Ahmet can verirken aynı arabadaki Sermet Kanatlı kaldırıldığı hastanede öldü. Girne Caddesi’nde kalabalığın içerisine dalan bir askeri araç Şerife Mehmet’in ölümüne neden oldu.Sonradan bu ölümlere neden olan İngiliz askerleri ve Binbaşı Boyd; askeri mahkemede yargılandıklarında mahkeme Binbaşı Boyd’un Kıbrıs’a olaydan henüz 23 gün önce geldiğini ve Lefkoşa’yla kent sakinleri hakkında yeterli bilgisi olmadığı gerekçesiyle suçsuz bulunarak beraat ettiler. (bkz. Bozkurt gazetesi, 17 Nisan 1958).Aynı gün Mağusa’daki ‘Taksim’ gösterilerinde İngiliz askerlerinin ateş açmaları sonucunda birçok yaralanma yanı sıra Avgolidalı Fuat Yusuf’la Litrongomili Safa Muharrem şehit oldu.Bu olaylara sonradan 27-28 Ocak 1958 Direnişi ya da Sömürge İdaresine Karşı Direniş Günü adı verilecektir.Bu iki gündeki mitinglerde çıkan kargaşada İngiliz askerlerinin açtığı ateş sonucunda 7 Kıbrıslı Türk öldü; aralarında çocukların da bulunduğu 70’e yakın kişi yaralandı.”İşte bu olayların arkasından Kıbrıs’ın iki büyük şairi Süleyman Uluçamgil ve Osman Türkay şu dizleri kaleme alırlar.Hisarlar şehir şehir yöremizde şahidimizVatan olmanın tadınıBizim zorlunun zorlusu gelişimizleTatmışlarEvler köy köy içimiz, dışımız evlerKerpiç evler, ak sıvalı evler, taş evlerGönüllerimizle çöpelli köşelerindeGazi tuğlar, gazi kılınçlarBilirsiniz biziSahiplerinizin torunlarıyızBilirsiniz...Ve senİngiltere'nin sömürgeler bakanıBilmezsinBizi.Kıbrıs'ta Süleyman derler bir Türk varSoyu sopu bir boy toplumunTutsaklıktan içi kan ağlarBilmezsin27 Ocak 1958 işteBugün için günü geldiÖğrenmelisin.Senİngiltere'nin sömürgeler bakanıBilmezsinLefkoşa'nın Girne Kulesi’ni27 Ocak 1958 işteBu gün için günü geldiÖğrenmelisinHisarlar hisarlarZorlu hisarlarYağ kazanlarının kızgınlığınaTaşı taşına şahit hisarlarGönlümüz kanımızla taşlarına hakkedilmişÖlürken gülenlere aşık hisarlarHey hisarlar hisarlarTaşı taşına üzgünDert ortağı hisarlarVerin taşınızı toprağınızıBunlar fethin insanlarıVerin vatan olmayı onlarla tatmışlığınızıAtsın Memedler İbrahimlerDüşmanın delikli tüfeğine,Uçağına, topuna, zırhlısınaAtsınFırlatsınÇarpışır da tutsaklığın dayanılmaz ağırlığıGönüllerin kutlu ereğiyleMahsun bakışlarımızla hisarlarDört yüz yıl önce o şanlı fethin azmiyleUfaldığı gözlerdeBüyür büyür de şimdiArkadan ecelsizKara ölüm gibiZindan olurlar.Çek telgrafçı telgrafınıBugün için günü geldiBenden selam söyleO sömürgeler bakanınaHangi hakla yerleşmiş vatanımaBuradakiler insan mı değilZencir bileklere düşman mı değilDe ki tarih okusunTarih düşünsünDüşünsün de kulakları aşınsınMoskof olsunİngiliz olsunFransız olsunNe olursa olsunSöyle ki kendine, milletine düşmanlığımÇokturDevamını isterse söyleyecek başka sözümYoktur.Senin mutluluğun kanımdaki beside,Benim özgürlüğüm paslı zincirde.Senin aydınlık kentlerin, sarayın, tacın, tahtın varOrduların yayılmış kıtalaraPis sokaklar, yıkık köyler kaderinceKara toprağa, yarı çıplak, karnı aç,Sırtüstü yatan milyonlar ötesindeBen aç, susuz, ilaçsızKaranlık çağlara derdimdenNice yıllar dert kattım.Sonrasız acılarla baktım dünyayaYüreğimdeki özgür mavilikleriSömürge ordularının çelik kafesindenSeyre dalan kuş gibiYapayalnız, kimsesiz.Uzun sürmez yorgunluklarım,İçimde tunç tanrıları var ya;Büyür gözlerimin aydınlıkları,Kırar son zinciri Spartakus,Bir mutlu düşüncedir kafamdaGeorge Washington, Mahatma Gandi,Çakar şimşekleri göklerimdeUzak Doğu’dan Uzak Batı’ya.Bazan sıcak uykularımda korkusuzÖzgürlük! Özgürlük! Özgürlük! diye kükrerim deEvrensel sarsıntılarda ihtilal bayraklarınca güzelGelibolu’dan Macirastan’a ta Cezayir’e değinMustafa Kemaller şahlanır düşlerimde.Çok gördüm süngü uçlarından damlayan kandaki sevinciAh ne aydınlık şaha kalkar, gökyüzü çatlar,Tanrı kardeşimiz gibi bize gülümser.Bir anlatılmaz özlemdir oTipiye karışmış gül yaprağından uzakSütbeyaz mermere düşen kor örneğiTanklar altında çiğnendikçe tutsak uluslarSusuzluktan çatlayan milyonca dudaktaÖzgürlüğün yanık türküsü başlar.Gözyaşı, alınteri,ya hele kan..Ballı meyveler sarkar dalımda.Kimbilir nice verimli şu toprak,Nice güzeldir şu çiçekler, şu ağaçlarKi öylesine doluYabanı besleyen ambarım, peteğim.Tanırsın beni geriliğimden, ışıksızlığımdanBen Mau-Mau, ben KongoluBen özgürlük için savaşan zenci,Ben zırhlı taşıtlar altında ezilen Kıbrıslı Şerife AblaBen Cezayirli zavallı CemileNasıl yeşertir düşünceleriniBilmez olur muyum ,hem ne iyi:Dağlar boyu yükselenKişilerin emeği.Gerçekten güzel bu adaŞu ada zengin,ılık bu adaŞurası dar boğaz, burası berzah,Orası yarımadaBak ötekinin eşi var mı dünyada?..Sen Batı Avrupa,Sen BritanyaKaç yüzyıl balık yerine obur,Ada avladınız okyansularda!Şu ülke geniş, verimli bu toprakUcuz emek, tüccar hükümetGökler bolluk bereketHasta, cahil bir milletÖyleyse ne durursunParçala ve idare et!Şu ülke yeryüzünün cennetiDağları yemyeşil, denizi kumsalHavası berrakSuyu serinMeyvesi balBir saray yapBurada kal!Uşak doğmuş bir milletÇat keyfiniParçala ve idare et!