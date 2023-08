Dinçyürek: “Hastaların daha süratli ve kaliteli sağlık hizmeti almaları önceliğimizdir”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Göz Servisi, Üroloji Servisi, Çocuk Servisi ve Çocuk Polikliniklerini ziyaret eden Bakan Dinçyürek, sorumlu hekimler ve idari personelden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dinçyürek, hasta odaklı bir sağlık sistemi hedeflediklerini, bunun yanında sağlık çalışanlarının da beklentilerini göz ardı etmeden adımlar atacaklarını kaydetti.

Bakan Dinçyürek, hastaların randevu bekleme sürelerinin daha kısa olması, tetkik ve raporların daha süratli yapılması, hasta memnuniyetinin daha üst düzeye çıkarılması yönünde düşüncelerini dile getirdi.

Güler yüzlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini her zaman olumlu yönde etkilediğini belirten Dinçyürek, “Mevcut insan kaynaklarının hem sayısını, hem de verimliliğini artırması toplumu olumlu etkileyecektir. Bizler de bu hedefle her türlü çabayı ve düzenlemeyi yapmakta kararlıyız” dedi.

Eksik personel ve ihtiyaçların giderilmesi için var gücüyle çalışacaklarını belirten Bakan Dinçyürek, önemli olanın hastaların bir an önce kaliteli sağlık hizmeti alarak sağlıklarına kavuşması olduğunu, temel görevlerinin bu olduğunu, Sağlık Bakanlığı olarak bu konuda üzerine düşen görevi yapacaklarını söyledi.

Dinçyürek, sağlığın bir takım işi olduğunu, sağlık çalışanları ile beraber sağlıkta başarı elde edilebileceğini ifade etti.