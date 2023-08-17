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Çavuş: “Çiftçilerin her zaman yanında olacağım”

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Çavuş: “Çiftçilerin her zaman yanında olacağım”
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Tarım ve Doğla Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yaklaşık 10 yıl Genel Başkanlığını yaptığı Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret ederek, Bakanlığın en büyük paydaşı olan çiftçilerin her zaman yanında olacağını vurguladı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Birlik ziyaretinde Çavuş’u, Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve yönetim kurulu üyeleri ile bazı çiftçiler karşıladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ülkedeki üretime verdiği önemi dile getirerek, üreticinin içinde bulunduğu sorunların aşılması yönünde gerekli adımların birlikler ve sivil toplum örgütleri ile istişare içinde atılacağını kaydetti.

Nizam

Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam da konuşmasında, sektörü iyi bilen birisinin bu göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Bakan Çavuş ile yakın çalışacak olmalarının kendileri için önemli olduğunu belirtti.
 
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