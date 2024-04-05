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Dinçyürek: "Beyin pili takılan kadın hastanın sağlık durumu iyi"

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Dinçyürek: "Beyin pili takılan kadın hastanın sağlık durumu iyi"
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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, geçen ay Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde beyin pili takılan 62 yaşında Parkinson hastasının sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Bu ameliyatın ülkede bir ilk ve dönüm noktası olduğunu vurgulayan Dinçyürek, operasyonla hastanın istemsiz hareketlerinin ortadan kaldırıldığını söyledi.
Ameliyatı yerinde izlediğini anımsatan Sağlık Bakanı Dinçyürek,  hastanın sağlığına kavuşmasını görmekten son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Bu hastaya olduğu gibi benzer tedavilerle başka hastalara da hayata dönme şansı verebileceklerini ifade eden Sağlık Bakanı Dinçyürek, başta ameliyatı gerçekleştiren doktorlar olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.
Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılmayan ameliyatların yapılması ve mevcut tüm ameliyatların daha iyi olabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını de kaydetti.
Ozankaya: “Hasta daha önce yapamadığı basit fonksiyonları rahatlıkla yerine getirebiliyor”
Ameliyatı yapan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya ise, 62 yaşındaki kadın hastaya 13 yıl önce Parkinson teşhisi konduğunu, son dönemlerde yaşam kalitesinin önemli ölçüde düştüğünü kaydetti.
Ameliyat sonrasında hastanın öz bakımı dahil olmak üzere daha önce yapamadığı basit fonksiyonları rahatlıkla yerine getirebildiğini gözlemlediklerini belirten Ozankaya, hastanın genel durumunun oldukça iyi olduğunu söyledi.
Bu başarılı ameliyatın gerçekleşmesi için kendilerine imkan sağlayan Sağlık Bakanı Dinçyürek'e teşekkür eden Ozankaya, ameliyata katılan Prof. Dr Tanju Uçar ve hastanenin Nöroşirürji ve Nöroloji personeline de  teşekkürlerini iletti.
 
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