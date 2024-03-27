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Dinçyürek:” An itibarıyla hiçbir ilacın temininde sıkıntı kalmadı”

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Dinçyürek:” An itibarıyla hiçbir ilacın temininde sıkıntı kalmadı”
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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek BRT’de katıldığı Manşet+ programında açıklamalarda bulundu.
Göreve geldiğinde ülkede ilaca erişim konusunda sıkıntı yaşandığına işaret eden Dinçyürek, “enflasyonist ortamda bütçe bitmiş, para yok. İlaç Eczacılık Dairesi’nde stok ilaç yok. Bu durumda devraldık. Hızlı bir şekilde ek bütçe yaptık ve şu an üçüncü ilaç ihalesini tamamladık” dedi.
Şu anda çıkılan son ilaç ihalesinin 750 milyon Türk Lirası tutarında ve 1000 kalemin üzerinde değişen ilaçtan oluştuğunu ifade eden Dinçyürek, an itibarıyla hiçbir ilacın temininde sıkıntı kalmadığını söyledi. 
Dinçyürek, daha önceden yaşanan günü geçmiş ilaç sıkıntısının yaşanmaması için otomasyonu devreye sokma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “RF ID” sistemi ile her ilacın otomasyon üzerinden kodlanacağını ve böylelikle son kullanım tarihleriyle birlikte stok kontrollerinin de sağlanmış olacağını kaydetti.
“ilacın bir tek tabletinin bile ziyan olmaması için çalışıyoruz” diyen Dinçyürek, tüm  ilaç sistemini kayıt altına almayı hedeflediklerini aktardı.
Bakan Dinçyürek, “İlaç Takip Sistemi”nin hayata geçebilmesi için uygun yazılımın sağlanması yönünde ciddi bir mesafe kaydettiklerini belirterek, bu noktada ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin çalışmalarının da meclis komitesinde sürdüğünü söyledi.
Ayrıca hastanelere alınan gerek teşhise gerekse tedaviye yönelik birçok yeni cihazdan bahseden Dinçyürek, yapılacak olan yeni hastane ve sağlık merkezleriyle ilgili bilgiler verdi.
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