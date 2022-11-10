“Çok yorgun hissediyorum” diyorsanız…

Yorgunluğu azaltacak öneriler

4 saatten uzun süreli aç kalmayın, özellikle öğle öğününde mutlaka protein içeren bir öğün tüketin pirinç, patates, nişasta içeren gıdalar, börek, çörek, hamur işleri gibi kan şekerini hızla yükselten gıdalardan uzak durun.

Öğünü en az 20 dakikada bitirmeye çalışın.

Öğle sonraları tatlı krizleri yaşıyorsanız bunu sütlü tatlı olarak veya tüketeceğiniz gıdayı süt grubu ile destekleyin, fıstık ezmesi, bitter çikolata, hurma, muz gibi besinlerin tatlı isteğini baskılama özelliği bulunmaktadır.

Yemek yanında meşrubat, meyve suyu, şekerli içecekler yerine su, sade maden suyu veya ayran gibi sizi tok tutacak kan şekerini yükseltmeyecek içecekleri tercih edin.

Aşırı alkol tüketimi, alkolün vücuda verdiği yan etkilerin yorgunluğu artıracağını unutmayın.

Ara öğünlerde tek başına meyve tüketmeyin. Meyve kan şekerini etkileyeceğinden yanında mutlaka badem, ceviz, yoğurt, süt, peynir gibi besinlerle birlikte tüketin.

Paketlenmiş ürünlerin yağ/şeker içerikleri yüksektir yine kan şekerinizi hızla yükseltebileceğinden yorgun hissetmenizi sağlayabilir.

Enerjinizi artıracak egzersizler yapın, egzersiz beyinde serotonin hormonunu yükseltiyor sizi hem mutlu hem zinde hissetmenizi sağlıyor.

Psikolojik sağlığınızı göz ardı etmeyin, olumsuz düşünceler önce beyninizi, beyin ise tüm vücudu ele geçirir unutmayın !

Kendinizi gün ortasında çok aşırı yorgun ve bitkin hissediyorsanız, özellikle öğle sonralarında uyku hali geliyorsa bu durumdan müzdaripseniz beslenmenize dikkat!Aşırı egzersiz, yetersiz uyku, bir gece önce alkol tüketmek, bazı ilaçların kullanımı sizin ertesi gün yorgun hissetmenize sebep olsa da, yorgunluğunuzun beslenmenizde farkında olmadan yapmış olduğunuz hatalar da yorgunluğunuzu tetikleyebilmektedir. Peki ne yapmalı sınız?Az yediğiniz zaman veya öğle/öğle sonu aşırı basit karbonhidrat içeren bir öğün tüketiyorsanız veya bazı vitamin-mineral eksiklikleri sizin yorgunluğunuzu artırabileceğini unutmamalısınız!: Mutlaka B12 değerinizi kontrol ettirin. Ciddi B12 eksikliği sizin gün içindeki performansınızı olumsuz etkilemektedir. B12 hayvansal kaynaklı ürünlerde bulunur, yumurta, süt, yoğurt, et, tavuk, karaciğer, dalak B12 kaynaklarıdır.; D vitamini eksikliği en önemli yorgunluk sebebidir. Özellikle kemik-sırt ağrıları, sabahları yataktan kalkmak istemiyor oluşunuz D vitamini kaynaklı olabilir.yine yorgun hissetmenizi sağlar., önemli minerallerden olan magnezyum değerinizin kanda düşüklüğü bu olumsuzluğa sebep olabilir. Magnezyum kaynaklarını günlük beslenmenizde yer verin; badem, ceviz, fındık, baklagiller, ,incir, üzüm, hurma, avokado, yulaf, buğday, ay çekirdeği magnezyumdan zengindir., yine yorgun hissetmenize neden olabilir, az yemek yemek, öğün atlamak veya uzun süreli açlık sonrasında yüksek miktarda karbonhidrat içeren gıda tüketimi sizin yorgunluğunuzu tetikler. Kısaca beslenmede tercih ettiğiniz besinler sizin zinde veya yorgun hissetmenize neden olabilmektedir.