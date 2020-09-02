Çocuklar corona virüsü yetişkinlerden altı kat daha az yayıyor 

Bilim insanları, İspanya'daki yaz kamplarında beş hafta geçiren ve çoğunluğu çocuklardan oluşan bin 900 kişilik bir grupta yeni tip corona virüsün (Covid-19) nasıl yayıldığını izledi.

Sonuçlarda çocukların bulaştırma oranın (r kat sayısı) 0,3 olduğu ve yetişkinler arasında 1,7 ile 2 arasında değişen değerin altıda biri olduğu görüldü. Bulgular, salgından sonra ülkede okulların yeniden açılmasının ardından geldi.

İspanya’da Katalonya özerk bölgesinde yer alan Barcelona kentindeki ant Joan de Déu Barcelona Çocuk Hastanesi tarafından yapılan bir araştırmada çocukların yeni tip corona virüsü yetişkinlerden altı kat daha az yaydığı görüldü.

Araştırma, kapsamında, Barcelona çevresindeki 22 yaz kampında beş hafta geçiren çoğunluğu çocuklardan oluşan 1905 kişilik bir grupta Covid-19’un nasıl yayıldığı analiz edildi.



Hastanenin pediatri başkanı Juanjo García, kamplarda, sık sık el yıkama, küçük gruplar ve yüz maskesi takma gibi küresel olarak okullarda yaygın alına temek önlemlerin uygulandığını belirterek, “Her hafta bir grup hastane personeli kampa gider ve PCR testi için tükürük örnekleri alırdı” dedi.

30 ÇOCUK, 12 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRDI



Bununla birlikte, haftalık olarak yapılan PCR testlerinde, enfekte 30 çocuğun gruplarında 250'den fazla yakın temaslı olmasına rağmen Covid-19’un sadece 12 kişiye geçtiğini tespit edildi.



Çocukların R oranının (enfekte bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısı) 0,3 olduğu görüldü. Çocukların bulunduğu kamplardaki yerel bölgelerin r oranı ise 1,7 ile 2 arasında değişkenlik gösterdi. Araştımacılar, sonuçlar karşılaştırıldığında çocukların virüsü bulaştırma oranın yetişkinlerden 6 kat daja az olduğunu söyledi.

OKULLARIN SALGININ KAYNAĞI OLMAYACAĞINA DAİR UMUT VERİCİ

Diğer taraftan, çalışmada 12 yaşın altındaki küçük çocukların corona virüsü 13 ile 17 yaş arasındaki daha büyük çocuklara benzer bir oranda yaydığı belirtildi.



Araştırmacılar, şu ana kadar yaklaşık 500 bin vaka ve 30 bin virüs kaynaklı ölüm bildiren ülkede bulgularının, okulların Covid-19 salgınlarının kaynağı olmayacağına dair umut verdiğini açıkladı. Bununla birlikte İspanya’da okullar gelecek üç hafta boyunca kademeli olarak açılmaya devam edecek.