Bağışıklığa üç güçlü destek : Propolis, Arı sütü ve Ham bal

Bağışıklık sistemimiz hayati önem taşımaktadır. Özellikle soğuk havalarda artan enfeksiyon riskine bağlı olarak bağışıklığımızı destekleyecek gıdalara ihtiyacımız var. Bu hafta sağlık köşemizde arılardan elde edilen ham bal, arı sütü ve propolise yer vereceğiz. Bağışıklık sistemini korumada Propolis kurtarıcı görev üstlenmekte.





Propolis; bitkilerin sap, tomurcuk ve yapraklardan elde edilen çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal olan arılardan elde edilen bir üründür. Genellikle arılar propolisi, kovanlarını sterilize etmekte ve mikropları öldürmek için kullanır.

Prolisin sağlığa faydaları;

Özellikle vücuttaki mikropları ve virüsleri yok etmede propolis çok etkilidir,

Ağız içi yaraların tedavisinde, solunum hastalıklarında, uçuk tedavisinde ve mide bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanımı olumlu etkiler sağlamaktadır.

Yapılan bilimsel araştırmalarda propolisin düzenli kullanımının vücutta sağlıklı ve canlı hücre sayısını artırdığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kansere karşı olumlu etki gösterdiği yine yapılan bilimsel araştırmalarda belirtilmiştir.

Propolisin damla formunun kullanımı yağ yakımını hızlandırmaktadır,

Yapılan bilimsel araştırmada nar suyu ile karşılaştırıldığında, 80 kat daha fazla antioksidan etki gösterdiği gözlemlenmiştir,

Düzenli tüketilen propolis hastalığa yakalanma sıklığını azaltarak antibiyotik kullanılmasını da engellemektedir.

Propolis genellikle damla formda kullanılmaktadır. Suda çözünür formları ise genellikle içme suyuna, meyve suyu veya çaylara damlatarak tüketimi yapılmaktadır. Suda çözünmeyen formlarını ise; ekmek üzerine, yoğurt veya bal içine katarak tüketilmektedir. Piyasada bulunan bal karışımlı propolis ise genellikle süt veya yoğurda karıştırılarak tüketilmektedir.

Ham propolis ise tek başına tüketebileceğimiz bir ürün değildir. Kovanda genellikle sert ve malmumu ile karışık halde bulunur. Bu haliyle tüketildiğinde vücut tarafından aktif sindirilemez o nedenle propolisi damla şeklinde piyasada bulabilirsiniz.

Propolisi Ham Bal ve Arı sütü ile karıştırmayın!

Ham bal; balın kovandan çıktığı haliyle tüketilmesidir. Pastörize ve filtre edilmemiştir. Ham balın antibakteriyel etkisi çok fazladır. Filtre ve pastörize edilmediği için kristalleşme gösterebilir. Kristalleşmiş bal tüketmenin sağlığa olumsuz herhangi bir etkisi yoktur.

Arı sütü ise; tamamen propolis ve ham baldan farklı olarak arıların yavrularını beslemek için ürettiği süttür. Tıpkı anne sütü gibi. Kovandaki kraliçe arının her zaman tükettiği üründe arı sütüdür. Diğer arılar 40-45 gün yaşarken, kraliçe arı 5-7 yıl yaşamaktadır, buradan arı sütünün gücünü anlayabilirsiniz. Yapılan bilimsel araştırmalarda özellikle çocuklarda düzenli tüketiminin bedensel ve zihinsel gelişmeyi desteklediği, beyin aktivitesini artırdığı belirtilmiştir. Yetişkin bireylerde ise düzenli arı sütü tüketiminin kadınlarda sağlıklı yumurta sayısını, erkeklerde ise sperm kalitesini olumlu etkilediği, ayrıca ciltte kolajen sentezini artırdığı belirtilmiştir. Düzenli arı sütü tüketimi günlük performans ve enerjimizi olumlu yönde etkileyip daha zinde olmamızı sağlar. Özellikle egzersiz öncesinde tüketilen arı sütü performansın artmasında yardımcıdır. Arı sütünde hiçbir gıdada bulunmayan royalaktin protein ve çok değerli bir yağ aside olan 10-HDA içermektedir, bu özellikleriyle metabolizmayı düzenleyici etkisi bulunuyor.

Bahsedilen bu 3 ürünü piyasadan satın alırken çok dikkatli olmalı, güvenilir, açıkta satılmayan ve sahte olmayan türlerini tercih etmelisiniz.