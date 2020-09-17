Büyükbaş hayvancı, süt fiyatlarından dertli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancılarımız, ülkemizde üretimin her geçen gün zorlaştığını, bunun yanında ürettiklerinin değerinde alınmadığını belirterek üreticilerin dışında herkesin kazandığını ifade ederek bu konuda sitem ettiler.





Büyükbaş hayvan üreticilerinin ürettiği sütün kendilerine açıklanan fiyatın çok aşağısına ödendiğine dikkat çeken hayvancılar “Üreticiden en fazla litresi 2.5 TL’ye alınan çiğ süt kesintiler de yapılınca en çok eline litre başına 2.30 TL geçiyor. Tabii sütü taşıyan arkadaşlarımızım eksik yazmaları da düşülünce üreticiden alınan sütün bedeli 2.15 TL'ye gelir” dediler.

Artan hammadde ve diğer masraflar altında ezilen üreticinin kendisine çıkış yolu aramakta olduğunu dile getiren hayvancılar, Avrupa’da hayvancının desteklenerek üretimin nasıl artırılabileceğinin yolları aranırken, ülkemizde üretimin azaltılması için çaba harcandığını iddia etti.

“Biz üretiyoruz çeşitli entrikalar ve kesintilerle bizim sütümüzü litre başına 2.15 TL’ye ödeniyoruz. Nasıl olurda marketlerde 6.5 TL civarında satılır. Ha marketçi sütte çok düşük karla çalışıyor. Bir pakette 25 kuruş kazanıyor en fazla. Bu işte öyle bir rant var ki üreten dışında sütle uğraşan bütün kesimler kazanıyor” diyen hayvancılar bu konuda Tarım Bakanlığını göreve davet ettiler.

