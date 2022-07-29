ABD'den umut veren haber

Kanada’nın Montreal şehrinde düzenelenen Uluslararası AIDS Konferansı'nda yapılan duyuruda, 1988 yılında HIV teşhisi konan 66 yaşındaki bir erkeğin hastalığı yendiği açıklandı.



34 yıldır HIB ile mücadele eden kişinin akrabası olmayan bir kişiden aldığı kök hücre nakli sonrasında, hem HIV’inin hem de kanserinin iyileştiği belirtildi.



Konferansta Kaliforniya'da tedavi gören ve isminin açıklanmasını istemeyen kişinin ABD'deki en büyük kanser araştırma ve tedavi kuruluşlarından biri olan, diyabet ve diğer yaşamı tehdit eden hastalıklar için önde gelen araştırma merkezlerinden biri City of Hope'ta tedavi edildiği bildirildi.





Tıp uzmanları kök hücre tedavisinin virüs için geçerli bir tedavi olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

City of Hope ise yaptığı açıklamada, hastanın bir donörden kök hücre aldıktan sonra bir yıldan fazla bir süre boyunca antiretroviral tedavi (ART) olmaksızın HIV'in uzun süreli remisyonuna giren dünyadaki dördüncü ve en yaşlı hasta olduğunu aktardı.



City of Hope Bulaşıcı Hastalıklar Anabilim Dalı'nda doçent Jana K. Dickter, "HIV'inin remisyonda olduğunu ve artık 30 yılı aşkın süredir devam ettiği antiretroviral tedaviye ihtiyacı olmadığını bildirmekten heyecan duyuyoruz" dedi.



Duyuru HIV ile yaşayan milyonlarca insan için umut sağlarken, tıp uzmanları kök hücre tedavisi prosedürünün virüs için geçerli bir tedavi olmadığı konusunda uyarıda bulundu.