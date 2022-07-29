Ege'nin turistik koylarından uyuşturucu fışkırıyor

Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçeleri açıklarında son yılların en hareketli günleri yaşanıyor. Balıkçı ağlarına uyuşturucu paketleri takılmaya başladı; narkotik polisi, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri karada, denizde, deniz dibinde, koy koy uyuşturucu paketi arıyor

Bodrum, Milas ve Didim açıkları son yılların en hareketli operasyonlarından birine tanıklık ediyor. SÖZCÜ muhabirinin yetkililerden ve tanıklardan edindiği bilgiye göre, Didim açıklarında seyreden kuru yük gemisi Ocean Blue isimli gemiden motor yatlara uyuşturucu aktarılacağı yapılacağı ihbarı üzerine düğmeye basıldı.

AKŞAM KARANLIĞINDA OPERASYONLAR BAŞLADI

26 Temmuz akşamı sahil güvenlik ve narkotik ekipleri o yatlardan ikisini Bodrum Yalıkavak açıklarında durdurmak istedi. Yatlardan biri Girit yönüne kaçarken, diğeri de değişik manevralarla Yunanistan’a ait adalara doğru izini kaybettirmeye çalıştı. Açılan ateşe rağmen durmayan yat sahil güvenlik botuna da çarparak hurdaya döndü. Kaptan ve yattaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İLK OPERASYON KURU YÜK GEMİSİNE

Afrika kıyılarından Ege kıyılarına geldiği belirtilen 92 metre uzunluğundaki kuru yük gemisine yönelik operasyonu bir görgü tanığı SÖZCÜ’ye şöyle anlattı:

“Denizde Didim tarafından geliyordum, sahil güvenlik ekiplerimiz kuru yük gemisine telsiz anonsu ile ‘motorları durdur, personeli güvertede topla, hareket etme’ dedi. Kuru yük gemisi ise bir anda rotasını değiştirme pozisyonuna geçip kaçma hazırlığı yaparken, sahil güvenlik botları bu kez ikinci uyarıyı yaptı ve geminin motorlarının durdurulmasını sağladı. Ondan sonra Ocean Blue isimli kuru yük gemisinin getirdiği uyuşturucuları motoryatlarla Muğla kıyılarına taşımaya çalıştıklarını öğrendik. Gemi şu anda Güllük'te ve aramalar devam ediyor.”

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Afrika kıyılarından aldığı yüksek miktarda uyuşturucuyu motor yatlarla Bodrum ve Milas kıyılarından karaya çıkarmaya çalışan uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda kuru yük gemisindeki 12 kişi gözaltına alınırken, gemi de Güllük Limanı’na çekildi.

Gemide aramaları devam ederken, önce Yalıkavak Limanı’na, oradan da Güllük Limanı’na çekilen hurda hale gelmiş yatın gizli bölmelerinde yüzlerce kilogram uyuşturucu bulunduğu iddia edildi.

81 KİLO KOKAİN BULUNDU

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince ‘Belgor’ isimli motor yat ile ‘Ocean Blue’ isimli ticari gemide ve denizde arama yapıldı. Aramalarda denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kilo, kıyıda yaklaşık 21 kilo olmak üzere toplam 81 kilo kokain ve ticari gemide yaklaşık 3 kilo skunk ele geçirildi.

Yakalanan ticari gemi ve motor yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam ediliyor.

BALIKÇILAR 10’AR KİLOLUK PAKET HALİNDE UYUŞTURUCU BULDU

Olaya ilişkin en çarpıcı gelişme ise bu sabah saatlerinde yaşandı. Güllük Körfezi'ndeki Kazıklı, Kıyıkışlacık ve Zeytinlikuyu koylarında ağ atan balıkçıların yaklaşık 10'a kilogramlık paketler halinde deniz yüzeyinde buldukları uyuşturucu paketlerini jandarma ve sahil güvenliğe teslim ettikleri öğrenildi.

SÖZCÜ muhabirine bilgi veren bir balıkçı, “Bölgede üç gündür çok büyük hareketlilik var, polis, sahil güvenlik, jandarma, denizden, karadan ve havadan operasyonlar yapıyor uyuşturucu arıyor. Bizimde öğrendiğimiz kadarıyla balıkçı arkadaşlarımız deniz yüzeyinde paketlerle uyuşturucu bulup güvenlik güçlerine teslim etmişler. Körfezde tarihinde görülmemiş büyük bir hareketlilik yaşanıyor” diye konuştu.

AĞ ATTILAR UYUŞTURUCU YAKALADILAR

Didim açıklarında avlanan Bodrumlu bir balıkçı ise denizde bulduğu 13 kilogramlık poşeti sahil güvenlik ekiplerine teslim etti.

Balıkçı “Avlanırken büyük bir çöp poşetine benzer paket gördüm ve sinirlendim, ‘yiyip içip denize atıyorlar’, dedim. Ancak poşeti denizden aldığımda içinde uyuşturucu olduğunu gördüm, yaklaşık 13 kiloydu, hemen sahil güvenliğe haber verdim ve geldiklerinde teslim ettim, sonradan bölgede birçok balıkçının bu şekilde yüzeyde uyuşturucu bulduğunu öğrendim” dedi.

Güllük Körfezi’nde denize açılan tur tekneleri ile balıkçıların bölgedeki arama çalışmalarına yardımcı olduğu öğrenildi.

KOY KOY VE DALGIÇLARLA UYUŞTURUCU ARANIYOR

Bölgede 7-8 sahil güvenlik botu denizden, 3-4 helikopter havadan hem denizde hem kıyıda arama yaparken, bazı bölgelerde dalgıçların termal kameralarla deniz dibini tarayarak uyuşturucu aradığı belirtildi. Jandarmanın ise operasyonda Milas'ın Kıyıkışlacık ile Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi arasında kalan ormanlık bölgede arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ege'de tarihin en büyük operasyonu ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü de resmi bir açıklama yapmadı ancak operasyona en az 550 güvenlik görevlisinin katıldığı belirtildi.

ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU

Ege denizinde yapılan operasyonda Afrika’dan getirilen kuru yük gemisinin yatlarla Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçeleri kıyılarına taşınması sırasında gerçekleştirilen operasyonda ateş açılarak durdurulan ve hurda haline gelen yat ile üç sahil güvenlik botunun çarpıştığı ve botlarda hasar meydana geldiği ortaya çıktı.

Güllük Limanı’na çekilerek narkotik köpekleri ile arama yapılan kuru yük gemisi SÖZCÜ tarafından görüntülendi. Olayın tüm çıplaklığını gösteren ve hurda haline gelen yatın videosu ise görenleri şaşkına çevirdi.