AB'den ülkemize bin adet aşı geliyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Avrupa Birliği’nden (AB) pazartesi günü bin adet aşı geleceğini açıkladı.

Bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye’den gönderilen Çin şirketi Sinovac’ın ürettiği CoronaVac aşısını yaptırmıştı.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde aşı olduktan sonra basına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşıların ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

Dünyada KKTC olarak Koronavirüs mücadelesi kapsamında oldukça başarılı olunduğunu dile getiren Pilli, “Halkımız rahat olsun. Aşıları temin edip, mart ayının sonuna kadar aşı olayını bitireceğiz” dedi.

Pilli, pazartesi günü Avrupa Birliği’nden de bin adet aşı geleceğini kaydederek, bu aşıların 65 yaş üzeri kişilere yapılacağını söyledi.