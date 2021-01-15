Alkol şişede durduğu gibi durmadı

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunun Gönyeli Üst geçit yakınlarında alkollü sürücünün önündeki araca arkadan çarpması sonucunda yaşanan kazada 2 kişi yaralandı

Gönyeli Üst geçit yakınlarında öğleden sonra içkili sürücünün trafik ışıklarında duran önündeki araca çarpmasıyla meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunun Gönyeli Üst geçit yakınlarında, 28 yaşındaki Jeremıah W. Gashau, 282 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RL 894 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kırmızı ışık yandığı için trafikte beklemekte olan 44 yaşındaki Ökkeş Evran yönetimindeki NM 806 plakalı aracın sol arka kısmına çarpmasıyla yaşandı.Çarpmaya müteakip kontrolsüzce savrulan NM 806 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyerlere, RL 894 plakalı araç ise bordür taşlarına çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan NM 806 plakalı araç sürücüsü Ökkeş Evran ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ismi henüz tespit edilemeyen bir bayan şahıs kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. RL 894 plakalı araç sürücüsü Jememıah W. GASHAU tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.