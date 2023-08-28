54 ithal üründen 50’si, 16 yerli üründen 14’ü temiz

Kalıntı rastlanan ithal ürünlerden bazıları imha edilirken, bazıları da menşeine iade edilecek. Hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulan yerli ürünler de var.
-50 ithal üründen 50’si temiz
Tarım Dairesi’nin 18-24 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, 54 ithal ürün numunesinden 50’si temiz çıktı.
Limit üstü bitki koruma ürünü saptanan ithal ürünlerden Svs Tic. Ltd'e ait Armut S.M ile Farm House Trd. Ltd.'e ait Yer Fıstığı Kabuğu Peleti imha edilirken, Onbaşı İşl. Ltd'e ait çeri domatesle Coşkun –Nur Otomotiv'e ait kiraz menşeine iade edilecek.
-16 yerli üründen 14’ü temiz
Öte yandan 16 yerli ürün numunesinden 14’ü temiz çıktı. Hamitköy sakini Şeniz Dalkıran’a ait beyaz üzüm ve kırmızı üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|25 Ağustos 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Halil Kasap
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|Halil Kasap
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Ispanak
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Hürsen Tarım
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Armut
|Temiz
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Tük
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Kırmızı Lolorosso
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Limit Üstü
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Farm House Trd Ltd
|İthal
|Yer Fıstığı kabuğu Peleti
|Limit Üstü
|Coşkun-Nur Otomotiv Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|Coşkun-Nur Otomotiv Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Coşkun-Nur Otomotiv Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|M.Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|Balıkesir Hayvancılık 2202/1382/2570/3094
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|Orc Foods
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Orc Foods
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Erik
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Havuç
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Siyah Erik
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Granny S.
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Siyah Erik
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Granny S.
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Farm House Trd Ltd
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Limit Üstü
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Coşkun-Nur Otomotiv Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Coşkun-Nur Otomotiv Ltd.
|İthal
|Kiraz
|Limit Üstü
|Coşkun-Nur Otomotiv Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Orc Foods Ltd.
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Olcay Uluca
|Güzelyurt
|Siyah Patlıcan
|Temiz
|Olcay Uluca
|Güzelyurt
|Kapya Biber
|Temiz
|Olcay Uluca
|Güzelyurt
|Dolmalık Biber
|Temiz
|Necat Kaş
|Kalkanlı
|Domates
|Temiz
|İsfendiyar Açıksöz
|Kalkanlı
|Böğrülce
|Temiz
|Bülent Solak
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Ramazan Değirmenci
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Tarsan Ltd.
|Çatalköy
|Maydanoz
|Temiz
|Tarsan Ltd.
|Çatalköy
|Hıyar
|Temiz
|Aytekin Bağcıer
|Çatalköy
|Molehiya
|Temiz
|İsmail Elçin
|Beyarmudu
|Molehiya
|Temiz
|Ergin Eker
|Beyarmudu
|Molehiya
|Temiz
|Şaziye Zaimoğlu
|Beyarmudu
|Molehiya
|Temiz
|Kader Tavulçu
|Türkmenköy
|Molehiya
|Temiz
|Şeniz Dalkıran
|Hamitköy
|Beyaz Üzüm
|Limit Üstü
|Şeniz Dalkıran
|Hamitköy
|Kırmızı Üzüm
|Limit Üstü