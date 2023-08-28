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54 ithal üründen 50’si, 16 yerli üründen 14’ü temiz

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Tarım Dairesi’nin gıda denetimlerinde ithal ürünlerden armut, yer fıstığı kabuğu peleti, çeri domates, kiraz ile yerli ürünlerden beyaz ve kırmızı üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

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54 ithal üründen 50’si, 16 yerli üründen 14’ü temiz
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Tarım Dairesi’nin gıda denetimlerinde ithal ürünlerden armut, yer fıstığı kabuğu peleti, çeri domates, kiraz ile yerli ürünlerden beyaz ve kırmızı üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Kalıntı rastlanan ithal ürünlerden bazıları imha edilirken, bazıları da menşeine iade edilecek. Hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulan yerli ürünler de var.
-50 ithal üründen 50’si temiz
Tarım Dairesi’nin 18-24 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, 54 ithal ürün numunesinden 50’si temiz çıktı.
Limit üstü bitki koruma ürünü saptanan ithal ürünlerden Svs Tic. Ltd'e ait Armut S.M ile Farm House Trd.  Ltd.'e ait Yer Fıstığı Kabuğu Peleti imha edilirken, Onbaşı İşl. Ltd'e ait çeri domatesle Coşkun –Nur Otomotiv'e ait kiraz menşeine iade edilecek.
-16 yerli üründen 14’ü temiz
 Öte yandan 16 yerli ürün numunesinden 14’ü temiz çıktı.  Hamitköy sakini Şeniz Dalkıran’a ait beyaz üzüm ve kırmızı üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
 
         25 Ağustos 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Halil Kasap  İthal Kiraz Temiz
Halil Kasap  İthal Taze Fasulye Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Granny Temiz
Cahide Kılıç İthal Ispanak Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Hürsen Tarım İthal Elma Granny Temiz
İşleyen Kardeşler İthal Armut Temiz
İşleyen Kardeşler İthal Şeftali Temiz
Tük İthal Arpa Yemlik Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kırmızı Lolorosso Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Granny Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Kiraz Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Gala Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Limit Üstü
Svs Tic Ltd. İthal Elma Gala Temiz
Farm House Trd Ltd İthal Yer Fıstığı kabuğu Peleti Limit Üstü
Coşkun-Nur Otomotiv Ltd. İthal Kiraz Temiz
Coşkun-Nur Otomotiv Ltd. İthal Elma Gala Temiz
Coşkun-Nur Otomotiv Ltd. İthal Armut S.M Temiz
M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya  Fasulyesi Küsbesi Temiz
Balıkesir Hayvancılık 2202/1382/2570/3094 İthal Mısır Slajı Temiz
Orc Foods İthal Nektarin Temiz
Orc Foods İthal Şeftali Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Siyah Erik Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Havuç Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Siyah Erik Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Kiraz  Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Granny S. Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz
Farm House Trd Ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Limit Üstü
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz
Coşkun-Nur Otomotiv Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Coşkun-Nur Otomotiv Ltd. İthal Kiraz Limit Üstü
Coşkun-Nur Otomotiv Ltd. İthal Havuç Temiz
Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz
Bekir Cura İthal Havuç Temiz
Orc Foods Ltd. İthal Havuç Temiz
Olcay Uluca Güzelyurt Siyah Patlıcan Temiz
Olcay Uluca Güzelyurt Kapya Biber Temiz
Olcay Uluca Güzelyurt Dolmalık Biber Temiz
Necat Kaş Kalkanlı Domates Temiz
İsfendiyar Açıksöz Kalkanlı Böğrülce Temiz
Bülent  Solak Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
Ramazan Değirmenci Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
Tarsan Ltd. Çatalköy Maydanoz Temiz
Tarsan Ltd. Çatalköy Hıyar Temiz
Aytekin Bağcıer Çatalköy Molehiya Temiz
İsmail Elçin Beyarmudu  Molehiya Temiz
Ergin Eker Beyarmudu  Molehiya Temiz
Şaziye Zaimoğlu Beyarmudu  Molehiya Temiz
Kader Tavulçu Türkmenköy Molehiya Temiz
Şeniz Dalkıran Hamitköy Beyaz Üzüm Limit Üstü
Şeniz Dalkıran Hamitköy Kırmızı Üzüm Limit Üstü
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