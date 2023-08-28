Tatilcilerin vazgeçilmez adresi: River Side Tatil Köyü

Alsancak bölgesinin gözde otellerinden River Side Tatil Köyü, tatilcilerin en fazla rağbet ettiği otellerin başında geliyor.

Alsancak bölgesinin gözde otellerinden River Side Tatil Köyü, tatilcilerin en fazla rağbet ettiği otellerin başında geliyor.Etkileyici dağ ve deniz manzaralı konumu, dört adet yüzme havuzu, konforlu odaları, yeşilin huzur veren tonları yanı sıra eşsiz bahçesiyle konukların büyük beğenisini kazanan River Side Otel, güler yüzlü personeli ve kaliteli hizmetiyle misafirlerinin tatiline renk katıyor.Konukların içini rahatlatan samimi, ferah, şık bir ortam sunan River Side Tatil Köyü, bu yönüyle de tatilcilerin beğenisini kazanıyor. 45.000m2 üzerine kurulu River Side, 260 tatil köyü odası ve 30 villası ile konuklarına tabiat parkı içerisinde konaklama fırsatı sunuyor.4 Adet yüzme havuzu bulunan River Side Otel’de çocuklar ve gençler özellikle Aqua Park’ta eğlenceli saatler geçiriyor.Gündüz Tenis Kortu ve Basketbol imkanları ile tabiat parkı içerisinde keyifle spor yapmaya olanak sağlayan River Side Otel, akşamları ise canlı müzik eşliğinde konuklara keyifli saatler yaşatıyor.SPA, profesyonel masaj, sauna, Türk hamamı ve buhar odası ile de misafirlerine sunan River Side Otel, her şey dahil kampanya fiyatları ile de tatilcilere eşsiz fırsatlar sunuyor.