5 hemşire ve 2 doktor karantinada

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde acil serviste çalışan bir hemşire koronavirüse yakalandı. Toplam 5 hemşire ve 2 doktor tedbir amaçlı karantina altına alındı





Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan Covid 19 testleri sonucunda bir acil servis hemşiresinde Covid-19 pozitif tespit edildiği açıklandı.

Hemşireler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, ilgili hemşirenin karantinaya alındığı, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

"Yaşanan bu gelişme sonucunda 5 hemşire ve 2 doktor arkadaşımızda tedbir amaçlı karantina altına alınmıştır" denen açıklamada, tüm topluma, maske, hijyen, sosyal mesafeye özen göstermesi çağrısı yapıldı.

Açıklama şöyle:

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan Covid 19 testleri sonucunda maalesef acil serviste çalışan bir hemşiremizin hastalığa yakalandığı tüm üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşırız. Meslektaşımız karantinaya alınmış olup sağlık durumunun iyi olması moral vericidir. Kendisine acil şifalar dileriz. Yaşanan bu gelişme sonucunda 5 hemşire ve 2 doktor arkadaşımızda tedbir amaçlı karantina altına alınmıştır. Tüm halkımızı maske hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya özen göstermelerini yinelerken, gerekli görülmesi halinde üyelerimiz ve kamuoyu yeniden bilgilendirilecektir. Saygılarımızla.









“Girne için durum ciddi”



Girne Akçiçek Hastanesi doktorlarından Özcan Hüdaverdi, kendini 7 gün izole ettiğini duyurdu. Dr. Hüdaverdi, “Girne için durum ciddi” uyarısı yaptı





Girne Akçiçek hastanesi doktorlarından Özcan Hüdaverdi, kendini 7 gün izole ettiğini duyurdu.

Hüdaverdi “Girne için durum ciddi ve sizlerden ricam lütfen gerekmedikçe hastanede ve kalabalık ortamlarda bulunmayın” dedi.

Dr. Özcan Hüdaverdi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Toplum sağlığı açısından paylaşmak istedim;

Maske ve hijyenime çok önem verdiğimi ve sürekli uyardığımı biliyorsunuz!!

Tedbirlerimin çerçevesinde, covid hastası tespit etmiş olduğumu ve şahsen her türlü olasılığa rağmen, kendimi temaslı vaka olabileceğimi düşünerek ve toplumun sağlığı açısından kendimi izole ettiğimi ve 02/12/20 tarihinden itibaren, sağlık bakanlığı yetkilileri ile istişarede olup 7 gün izole şekilde hayatımı idame edeceğimi paylaşmak istedim.

01/12/20 tarihinde muayene ettiğim tüm hastalarım lütfen endişe içinde omasın, ve virüs bulaşan bir kişinin 3. Günden sonra bulaştırma ihtimali olduğunu bilmenizi isterim!

Toplumun sağlığı açısından izole kalmam gerektiğini düşünerek, 7. Gün PCR test sonucuma göre görevime başlayacağımı söylemek istiyorum.

İnşallah sizlerde durumun ciddiyetinin farkında olur ve tedbirlerinizi alırsınız!

Girne için durum ciddi ve sizlerde ricam;lütfen gerekmedikçe hastaneye ve kalabalık ortamlarda bulunmayın. Kronik rahatsızlığı olanlar, 65 yaş üstü kişilerin çok daha dikkatli olması gerekir!

Maske , hijyen , sosyal mesafe!!

Saygılarımla.”





