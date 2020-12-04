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Kolejde korona paniği

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Girne Amerikan Koleji’nin bir öğrencinin ailesinde korona virüs vakası saptanması üzerine eğitime iki gün ara verdiği iddia edildi

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Kolejde korona paniği
 
 
Girne Amerikan Koleji’nin ortaokul ve lise bölümlerinde, 12. Sınıftaki bir öğrencinin ailesinde Covid-19 vakası görülmesi nedeniyle eğitime ara verildiği iddia edildi.
Yaşanan durumun ardından yetkililerin sabah okula giden öğrencileri evlerine geri gönderdiği belirtildi.
İddiaya göre okulun orta ve lise bölümleri bugün ve yarın eğitim vermeycek.
Öte yandan paniğe kapılan aileler çocuklarını okuldan alırken, yetkililer okulun da geçici bir süreliğine, olası bir bulaşın önlenmesi amacı ile kapatıldığını aktardı.
 
 
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