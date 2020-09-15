14 vaka daha çıktı

Kuzey'de dün 14 pozitif vakaya rastlandı. Çatalköy İlkokulu’nda iki öğrenci pozitif çıktı





Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2149 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.



"ÇATALKÖY İLKOKULU'NDA İKİ ÖĞRENCİ POZİTİF"

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, geçtiğimiz Perşembe, 9 Eylül İlkokulu’ndaki öğrencilerde pozitif vaka saptandığını ancak hâlâ okul öğretmenlerine ve çalışanlarına test yapılmadığını söyledi.

Elcil, Çatalköy İlkokulu’nda da iki öğrencinin pozitif olduğunu, bunun bilgisini dün aldıklarını, bu okulda da Sağlık Bakanlığı’nın sürece dahil olmadığını savundu.

