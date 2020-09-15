Karpaz tedirgin

Yeşilköy’de bir pozitif vakanın tespit edilmesi Karpaz bölgesinde tedirginliği artırdı. Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgede etkinliğe katılım gösteren kişilerde Covid- 19 belirtisi görülmediği gerekçesi ile bölge halkına test yapılmadığını açıkladı



Yeşilköy’de bir Covid-19 vakasının ortaya çıkmasının ardından, Karpaz bölgesinde panik yaşanıyor. Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 31 Ağustos’da Dipkarpaz ve Sipahi’de düzenlediği kahve toplantısı etkinliğinin ardından ortaya çıkan vaka sonucu Yenierenköy, Yeşilköy ve Sipahi’de çok sayıda kişiye test yapılırken, Dipkarpaz’da henüz belirti görülmediği için toplantıya katılanlara test de yapılmadı.

Kıbrıspostası'nın haberine göre Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 31 Ağustos’da Dipkarpaz ve Sipahi’de düzenlediği kahve toplantısı etkinliğinin ardından Yeşilköy’de bir pozitif vakanın tespit edilmesi Karpaz bölgesinde tedirginliği artırdı. Yeşilköy’de ortaya çıkan pozitif vaka nedeni ile önceki gün Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından, Sipahi, Yenierenköy ve Yeşilköy’de temaslı olduğu tespit edilen ve söz konusu etkinlikte yer alan çok sayıda bölgeliden PCR testi için örnek alındı. Etkinliğin Dipkarpaz’da da gerçekleştirilmiş olmasına rağmen ise Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgede etkinliğe katılım gösteren kişilerde Covid- 19 belirtisi görülmediği gerekçesi ile bölge halkı tarafından herhangi bir müracaat yapılmadığından test yapılmadığını açıkladı.

Covid-19 sürecinde Dipkarpaz’da yaşananlarla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Başkan Suphi Coşkun, “herşey ekonomi değil, Karpaz halkı burada yeri geldiğinde bir parça ekmeği bölüşmeye hazır ama böle halkı, komşusuna kardeşine bu virüsü bulaştırma hakkının olmadığının bilincinde. Kapılar açıldı da ekonomiye bir katkısı mı oldu? Virüsün yayılımını engellemek için de belediye olarak Dipkarpaz ve Kaleburnu’nda gerekli tedbirler ve denetlemeler tüm disiplini ile devam ediyor” şeklinde konuştu.

Dipkarpaz ve Kaleburnu’nda şu ana kadar tespit edilen herhangi bir Covid-19 vakası olmadığını söyleyen Başkan Coşkun, bölge halkından kimseden de şimdiye kadar şikayet gelmediğini ifade etti. Yeşilköy’de tespit edilen pozitif vakanın ardından bölgede virüsle ilgili belirti gösterenlerin müracaatta bulunmasını istediklerini kaydeden Coşkun, şimdiye kadar herhangi bir müracaat olmadığını belirtti.

Coşkun esas felaketin sevdiklerimizi kaybetmeye başladığımız zaman olacağını ve halkın o zaman panikleyeceğini ifade ederek önlemlere uyulması konusunda uyarıda bulundu. Bu dönemde sağlığın ekonominin önünde olduğunu ifade eden Coşkun, “ekonomiyi çok da düşünmemek lazım. Kapıları açtılar da ne oldu? Ekonomiye çok mu fayda sağladı? Hastalığın yayılmasından başka bir işe yaramadı” dedi. Bu kadar sürede bir pandemi hastanesi yapacak ekonomimiz yok ancak, seçim yatırımı olarak 502 kişiyi istihdam edebiliyoruz, hükümet sağlıkta sıfır puan aldı” şeklinde yorumda bulundu.



