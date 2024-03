Yanıt bekliyoruz

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlayan sahte diploma ve rüşvet soruşturmasının genişletilmesi ve etkin denetimler başlaması elzem olarak dururken, bu konuda yanıt bekleyen bir dizi soru bulunuyor

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde ortaya çıkan sahte diploma ve rüşvet skandallarından sonra ne Eğitim Bakanlığı ne de hükümet bu konuda sorumluluk üstlenmiyor, üzerine alınmıyor.Ülkede her alanda olduğu gibi eğitim sektöründeki denetimsizliği de bir kez daha gözler önüne seren bu skandallar zinciri, KKTC'de eğitim sisteminin nasıl da ayaklar altına alındığını bir kez daha yüzümüze vurdu.Yükseköğrenimin mihenk taşı olan üniversitelerin bu skandallarla anılmaya başlanmasının, sektöre büyük darbe vurmasından endişe duyuluyor.Ekonomik ambargolar ile dar bir alana sıkışmış olan KKTC ekonomisi üniversiteler yoluyla hem döviz akışı sağlamaya, hem de iç pazarı ayakta tutmaya çalışıyor.Ancak KKTC’nin uluslararası tanınmamışlığından doğan uluslararası denetimsizlik, zayıf ve tamamen siyasi çıkarlar üzerine dönen bir devlet mekanizmasıyla her sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de her şey piyasanın kucağına kontrolsüz bir şekilde atılmış durumda .KKTC'de her yıl sayısına yenileri eklenen üniversiteler bazı sermaye gruplarının yeni kâr kapısı ya da vergiden kaçma yolu olarak görüldüğünden, çok sayıda düşük seviyeli öğrencileri adaya getirmek özellikle küçük üniversitelerin “pazar stratejisi” haline gelmiş durumda.Yaşanan bu skandalların ardından adadaki büyüyen yükseköğrenim faaliyetlerinin hızla bir sömürü sistemine dönüşmesine karşı derhal gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.İşte bu noktada Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlayan soruşturmanın genişletilmesi ve bu konuda etkin denetimler başlaması elzem olarak dururken, bu konuda yanıt bekleyen bir dizi sorular bulunuyor.HALKIN SESİ, daha temiz daha adil bir ülke için yetkililere soruyor:1 Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, eski bakanlardan Kemal Dürüst ve Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık isimleri ile başlayıp, YÖDAK Eski Başkanı Turgay Avcı, YÖDAK Eski Asbaşkanı Mehmet Hasgüler, YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker ile devam eden “operasyonlar” kararlı şekilde sürecek mi? Yoksa bu önemli mesele, birkaç rüşvet senaryosu ile kapatılacak mı?2 Soruşturma, günlerdir kamuoyunda ismi dolaşan başka yetkililere de uzanacak mı? Üst düzey makamlarda bulunan kişilere yakın olan sahte diplomalılar ortaya çıkmayacak mı?3 Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden alınan ve Personel Dairesinde bulunan yüzlerce şaibeli diploma ne olacak?4 Sahte diplomada adı geçen UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak için dokunulmazlık kaldırılmayacak mı?5 Yine Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ilgili ciddi sayıda öğrencinin askerliğini yedek subay olarak yapabilmek için sahte diploma aldığı ve bu diplomalarla yedek subay olarak askerliklerini yaptıkları iddia ediliyor. Eğer bunlar gerçekse bunların geri dönüşü nasıl olacak?6 Soruşturma sadece Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile mi sınırlı kalacak?7 Onlarca kişiye üniversite izni dağıtılırken geriye dönük üniversite izinleri de incelenecek mi? Bu izinler verilirken birileri bu işlerden rüşvet aldı mı?8 Ülkedeki 36 üniversitenin birçoğu apartman üniversitelerinden oluşuyor.Parayı verene öğrenci belgesi verip muhaceret yapan, bir tabela, bir masadan ibaret olan ve adeta insan ticareti yapan bu sözde üniversiteler kapatılmayacak mı?9 Ülkedeki yabancı öğrencilerin statülerinin netleşmesi için tedbirler alınacağı açıklanmıştı. O tedbirler ne oldu?10 Kamuya vergi olarak girmesi gereken kaynaklar rüşvet olarak girerken devletin parasının yerine konulması için ne yapılacak?11 Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nda (YÖDAK) başkan değiştirmekle YÖDAK değişecek mi? YÖDAK için etkin denetim mekanizması kurulmayacak mı?12 Lefkoşa'da ortaokul mezunlarına bin Euro karşılığında öğrenci belgesi verdiği ortaya çıkan ve YÖDAK’a kaydı bulunmayan Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurum, Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi'ne (YÖKAS) nasıl kayıt oldu?13 Cyprus Massachussetts Center Of Innovation'un web sitelerinde yaptıkları yayınlarda okullarında alınan ön lisans ile Arap Emirlikleri’nde ve İngiltere’de yüksek lisans alabilecekleri şeklinde nasıl reklam yapabildi? Bu reklamları hiçbir yetkili fark etmedi mi? Denetim yapılmadı mı?